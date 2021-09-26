Hasan Kılca ve Mustafa Kavuş, “Çalışan Gençlik” ile buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasan Kılca ve Mustafa Kavuş, “Çalışan Gençlik” ile buluştu

İHA

Hasan Kılca ve Mustafa Kavuş, “Çalışan Gençlik” ile buluştu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi’nin Beyşehir’de düzenlediği kampta gençlerle bir araya geldi.
3 gün süren ve sportif ile kültürel etkinliklerin yanı sıra birçok konuda eğitimlerin de verildiği kampta Başkanlar Hasan Kılca ve Mustafa Kavuş, gençlerle bir süre sohbet etme imkânı buldu. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençlere hitap ettiği konuşmasında etkinliği düzenleyen Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi’ne teşekkür etti. Bu tür kampların birbirimizi daha iyi tanımaya, birlikte hareket etmeye ve bir ekip ruhuyla hizmet etmeye vesile olduğunun altını çizen Başkan Hasan Kılca, Konya’da çalışan gençler için böylesine bir organizasyon kurulmuş olmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.
Başkan Kılca, “Büyükşehir Belediyemizin şehrimize kazandırdığı Beyşehir Kampı’ndayız. Ben de Büyükşehir Belediyesindeki görevim sırasında kampın hazırlanış sürecinde görev almıştım. Kamp gerçekten de her yönüyle çok güzel oldu. Yaz boyunca yüzlerce öğrenci kardeşlerimiz bu güzel ortamdan istifade ediyor. Bu vesileyle Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tabii, Konya kadim bir başkent. Bir tarım, öğrenci, tarih, kültür ve medeniyet şehri. Konya aynı zamanda önemli bir sanayi şehri. Sizler de bu genç yaşlarınızda kendiniz, şehriniz ve ülkeniz için üretiyorsunuz, çalışıyorsunuz. Konya, belediyecilik anlamında çok iyi noktada. Büyükşehir, merkez ilçelerimiz ve diğer bütün belediyelerimizle birlikte çok güzel bir ahenk içerisinde şehrimize hizmet ediyoruz. Karatay Belediyesi olarak da bizler, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi çok önemsiyoruz. Eğitim tesislerinin yapımından öğrencilerin ve okulların ekipman ihtiyacına, sosyal projelerden kültürel faaliyetlere kadar eğitime yönelik birçok proje yürütüyoruz. Bunları yaparken tek amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin çok iyi yetişmesine katkıda bulunmak. Çalışan gençlik olarak oluşturduğunuz bu birliktelik de gerçekten Türkiye’ye örnek olacak nitelikte. Burada bir araya gelerek şehriniz, ülkeniz ve insanımız için bir şeyler yapmanın derdindesiniz. Ben gözlerinizdeki bu ışığı gördüm ve her birinizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Dünyada bir ve beraber olmaktan daha güzel bir şey yoktur"
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da organizasyon dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural’a teşekkür etti. Başkan Kavuş, “Dünyada ekip olmaktan, bir ve beraber olmaktan daha güzel bir şey yoktur’’ Bu tür birlikteliklerden de bereket doğar. Daraldığınızda arayabileceğiniz arkadaşlarınız olmuş oluyor. Bu meclis hem kardeşlik anlamında güzel bir dayanışmaya hem de sektörel bağlamda da önemli bir işbirliğine de vesile oluyor. Ama her şeyden ötesi buradaki kardeşlik her şeye bedel. Çünkü insanlar acıyı da mutluluğu da tek başına yaşamak istemez. Dolayısıyla insan böylesine güzel bir organizasyonun bir parçası olarak hissederse kendine olan özgüveni de artar. Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural ise, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkür etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural ise, “Sizleri başkan olarak değil birer abi olarak görüyoruz. 1 Eylül itibariyle Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi kuruldu ve bu Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Amacımız, kardeşlerimizin hem sosyalleşmesi hem de kültürel ve manevi yönden donanımlı bir şekilde yetişmesi adına gayret göstermek. Bizlere destek veren tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ressam ve heykeltıraş Sevgi Erdaha Sonsuz Şükran Köyü’ndeki evini atölyeye dönüştürdü
YEREL HABERLER Ressam ve heykeltıraş Sevgi Erdaha Sonsuz Şükran ...
Muhtar aynı mahallede yaşadığı ikiz kardeşinden dolayı ilginç anlar yaşıyor
YEREL HABERLER Muhtar aynı mahallede yaşadığı ikiz kardeşinden ...
Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon
Selçuklu’da dış mahallelerde sıcak asfalt seferberliği
YEREL HABERLER Selçuklu’da dış mahallelerde sıcak asfalt ...
Avrupa Hareketlilik Haftası’nda spor muhabirleri ok attı
YEREL HABERLER Avrupa Hareketlilik Haftası’nda spor muhabirleri ok ...
Konya'da 2'ncisi düzenlenen Enduro Fest yarışları başladı
YEREL HABERLER Konya'da 2'ncisi düzenlenen Enduro Fest yarışları ...
Suları sığlaşan Beyşehir Gölü kıyıları belgesel filmlerini aratmıyor Göl kıyılarını mesken tutan balıkçıl kuşlarının kurbağa avı görüntülendi
YEREL HABERLER Suları sığlaşan Beyşehir Gölü kıyıları belgesel ...
Konya'da kripto para operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da kripto para operasyonu: 1 gözaltı
Prof. Dr. Güneş: “2024 yılına kadar turizmin dünyada eski haline dönmesi beklenmiyor”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Güneş: “2024 yılına kadar turizmin dünyada ...
Beyşehir’de çiftçilere anız yakılmaması çağrısı
YEREL HABERLER Beyşehir’de çiftçilere anız yakılmaması çağrısı
'Kız isteme' yolunda kaza; devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 'Kız isteme' yolunda kaza; devrilen minibüsteki 17 ...
(Tekrar) Kız istemeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
YEREL HABERLER (Tekrar) Kız istemeye gidenleri taşıyan minibüs ...
Konya´da kripto para madenciliği operasyonu
YEREL HABERLER Konya´da kripto para madenciliği operasyonu
Kontrolden çıkan otomobil çukura düştü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil çukura düştü
Kız istemeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kız istemeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 3 ...
Edanaz ile Irmak'ın öldüğü kaza kamerada
YEREL HABERLER Edanaz ile Irmak'ın öldüğü kaza kamerada
Edanaz ve Irmak'ın öldüğü kaza kamerada
YEREL HABERLER Edanaz ve Irmak'ın öldüğü kaza kamerada
Konya'daki kazada ölen genç kız son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Konya'daki kazada ölen genç kız son yolculuğuna ...
Konya Pancar Ekiciler Kooperatifi’nin Genel Kurulu ertelendi
YEREL HABERLER Konya Pancar Ekiciler Kooperatifi’nin Genel Kurulu ...
Şebeke hattı patladı, otoparktaki araçlar sular içinde kaldı (2)
YEREL HABERLER Şebeke hattı patladı, otoparktaki araçlar sular ...
Konya'da minibüsün çarptığı 2 genç yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da minibüsün çarptığı 2 genç yaralandı
Başkan Pekyatırmacı vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı vatandaşlarla buluştu
Konya Şeker’de 68. kampanya döneminin üretim startı verildi
YEREL HABERLER Konya Şeker’de 68. kampanya döneminin üretim startı ...
Başkan Kılca: “Hizmet belediyeciliğinin yanında gönül belediyeciliğini de önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Hizmet belediyeciliğinin yanında gönül ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.