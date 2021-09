Hasan Kılca ve Mustafa Kavuş, “Çalışan Gençlik” ile buluştu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi’nin Beyşehir’de düzenlediği kampta gençlerle bir araya geldi.

3 gün süren ve sportif ile kültürel etkinliklerin yanı sıra birçok konuda eğitimlerin de verildiği kampta Başkanlar Hasan Kılca ve Mustafa Kavuş, gençlerle bir süre sohbet etme imkânı buldu. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençlere hitap ettiği konuşmasında etkinliği düzenleyen Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi’ne teşekkür etti. Bu tür kampların birbirimizi daha iyi tanımaya, birlikte hareket etmeye ve bir ekip ruhuyla hizmet etmeye vesile olduğunun altını çizen Başkan Hasan Kılca, Konya’da çalışan gençler için böylesine bir organizasyon kurulmuş olmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Kılca, “Büyükşehir Belediyemizin şehrimize kazandırdığı Beyşehir Kampı’ndayız. Ben de Büyükşehir Belediyesindeki görevim sırasında kampın hazırlanış sürecinde görev almıştım. Kamp gerçekten de her yönüyle çok güzel oldu. Yaz boyunca yüzlerce öğrenci kardeşlerimiz bu güzel ortamdan istifade ediyor. Bu vesileyle Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tabii, Konya kadim bir başkent. Bir tarım, öğrenci, tarih, kültür ve medeniyet şehri. Konya aynı zamanda önemli bir sanayi şehri. Sizler de bu genç yaşlarınızda kendiniz, şehriniz ve ülkeniz için üretiyorsunuz, çalışıyorsunuz. Konya, belediyecilik anlamında çok iyi noktada. Büyükşehir, merkez ilçelerimiz ve diğer bütün belediyelerimizle birlikte çok güzel bir ahenk içerisinde şehrimize hizmet ediyoruz. Karatay Belediyesi olarak da bizler, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi çok önemsiyoruz. Eğitim tesislerinin yapımından öğrencilerin ve okulların ekipman ihtiyacına, sosyal projelerden kültürel faaliyetlere kadar eğitime yönelik birçok proje yürütüyoruz. Bunları yaparken tek amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin çok iyi yetişmesine katkıda bulunmak. Çalışan gençlik olarak oluşturduğunuz bu birliktelik de gerçekten Türkiye’ye örnek olacak nitelikte. Burada bir araya gelerek şehriniz, ülkeniz ve insanımız için bir şeyler yapmanın derdindesiniz. Ben gözlerinizdeki bu ışığı gördüm ve her birinizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



"Dünyada bir ve beraber olmaktan daha güzel bir şey yoktur"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da organizasyon dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural’a teşekkür etti. Başkan Kavuş, “Dünyada ekip olmaktan, bir ve beraber olmaktan daha güzel bir şey yoktur’’ Bu tür birlikteliklerden de bereket doğar. Daraldığınızda arayabileceğiniz arkadaşlarınız olmuş oluyor. Bu meclis hem kardeşlik anlamında güzel bir dayanışmaya hem de sektörel bağlamda da önemli bir işbirliğine de vesile oluyor. Ama her şeyden ötesi buradaki kardeşlik her şeye bedel. Çünkü insanlar acıyı da mutluluğu da tek başına yaşamak istemez. Dolayısıyla insan böylesine güzel bir organizasyonun bir parçası olarak hissederse kendine olan özgüveni de artar. Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural ise, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural ise, “Sizleri başkan olarak değil birer abi olarak görüyoruz. 1 Eylül itibariyle Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi kuruldu ve bu Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Amacımız, kardeşlerimizin hem sosyalleşmesi hem de kültürel ve manevi yönden donanımlı bir şekilde yetişmesi adına gayret göstermek. Bizlere destek veren tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

