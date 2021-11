May Barajı’nı koruyacak tesis Akören’de yükseliyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akören ilçesinde biyolojik atık su arıtma tesisi yapımına devam ettiklerini belirterek, Akören Kayasu Mahallesi ile Meram Çukurçimen ve Yeşiltekke mahallelerinden kaynaklanan atık suların arıtıldıktan sonra tarımsal amaçlı kullanım için May Barajı’na deşarj edileceğini, böylece May Barajı’nın korunmuş olacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Akören’e yeni biyolojik atık su arıtma tesisi kazandırıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akören’e modern teknolojilerin kullanıldığı, günümüz şartlarını sağlayabilecek kapasitede ve arıtılmış suyun tekrar kullanılabileceği yeni bir tesisin inşa edildiğini duyurdu. Akören ilçesi Kayasu, Meram ilçesi Çukurçimen ve Yeşiltekke mahallelerinden kaynaklanan atık suların arıtılması için gerekli çalışmalara başlandığını belirten Başkan Altay, “Akören İlçesi Kayasu Mahallesinde yapımı devam eden tesisin kapasitesi 400 metreküp/gün’dür. Atık sular biyolojik olarak arıtıldıktan sonra tarımsal sulama amaçlı kullanılabilecektir. Tesiste koku giderim ünitesi de mevcuttur” dedi.



"Tesisle birlikte May barajı korunacak"

Tesisin hizmet edeceği yerleşim yerlerinden kaynaklanan atık suların arıtıldıktan sonra bölgede bulunan May Barajı’na deşarj edileceğini kaydeden Başkan Altay, tesisin yapılmasıyla beraber May Barajı’nın korunmasına da hizmet edileceğini ifade etti. Başkan Altay, tesis maliyetinin yaklaşık 4 milyon 500 bin lira olduğunu ve 2022 yılı bahar aylarında hizmete gireceğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında devri alınan Akören merkeze hizmet veren atık su arıtma tesisi de faaliyetine devam ediyor. Tekrar aktif hale getirilmesi için KOSKİ tarafından 2014 yılında işletmeye alınan tesiste ızgara kaldırma ekipmanın yenilenmesi, terfi pompaları borulamasının tadilatı ve yenilenmesi, terfi istasyonundaki vincin bakımı, kum tutucu köprü raylarının tamiratı, kum tutucu kablo taşıma sisteminin yenilenmesi ve mevcut korkulukların iş güvenliği kapsamında revizyonu çalışmaları yapılmıştı.

