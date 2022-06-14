Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı

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Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde sağanak sonrası 5 katlı apartmanın zemin katını su bastı. Binaya girişçıkış yapılamazken ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kulu ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Ahmet Baran Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın da zemin katı suyla doldu. Binaya giriş-çıkış yapılamazken ekipler suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

2022-06-14 16:16:40



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