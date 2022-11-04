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Şiddet uygulayan eşini öldürüp beraat eden Fatma: Çocuklarımla huzurlu bir ömür diliyorum

DHA

Şiddet uygulayan eşini öldürüp beraat eden Fatma: Çocuklarımla huzurlu bir ömür diliyorum


Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR,(Konya)(DHA)KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 2 çocuğu ile kendisini döven alkollü eşi Mustafa Koç'u (48) bıçaklayarak öldürdükten sonra 'kasten öldürme' suçundan yargılanıp, beraat eden Fatma Koç (52), "Böyle bir şey olmasını istemezdim. Ama şu anda çocuklarım ile birlikteyim. Çocuklarım ile mutlu, huzurlu bir ömür dilemek istiyorum. Oğlum adalet okuyor. Kızım doktor veya öğretmen olmak istiyor" dedi.
Olay, 4 Ocak'ta saat 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen Mustafa Koç, iddiaya göre duvardaki böcek nedeniyle oğlu Emrullah (17), kızı Handegül (13) ve eşi Fatma Koç'u dövmeye başladı. 3 çocuk annesi Fatma Koç, saldırıdan kurtulup mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne saplayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Fatma Koç, tutuklandı. Fatma Koç, hakkında 'kasten öldürme' suçundan Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
MUSTAFA KOÇ'UN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI
22 Haziran'da görülen ilk duruşmada sanık Koç, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Kayınpederi Ferruh ile kayınvalidesi Güllü Koç da oğullarının hem kendilerine hem de gelinlerine sürekli şiddet uyguladığını belirterek, sanıktan şikayetçi olmadı. Mahkeme heyeti, 1 Kasım'da görülen son duruşmada Fatma Koç hakkında 'kasten öldürme' suçundan kamu davası açıldığını hatırlattı. Heyet, öldürülen Mustafa Koç'un eylemleri nedeniyle sanığın mazur görülebilir bir heyecan, korku ve telaşla, meşru savunma hakkının sınırlarını aşmış olabileceğini değerlendirerek, beraat kararı verdi.
'CEZAEVİNDEKİ ARKADAŞLAR ÇIKAMAYACAĞIMI SÖYLEDİ'
Beraat ettikten sonra DHA'ya konuşan Fatma Koç, "Cezaevindeki arkadaşlar, benim çıkamayacağımı söylemişti. Fakat adalete güvendim. Savcılarımız, hakimlerimiz sonra avukatım Şefika Doğan, sağ olsun. Bunlar sayesinde çıktım. Böyle bir şey olduğu için üzgünüm. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Ama şu anda çocuklarım ile birlikteyim. Çocuklarım ile mutlu, huzurlu bir ömür dilemek istiyorum. Oğlum adalet okuyor. Kızım doktor  veya öğretmen olmak istiyor. İkisi de okumak istiyorlar. İkisi de bu meslekleri edinmek istiyorlar. Hayırlı bir insanlar olsunlar. Her zaman çocuklarımın arkasındayım" dedi.
'ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRÜNÜ TASVİP ETMİYORUM'
Fatma Koç'un avukatı Şefika Doğan da "Olay, 4 Ocak 2022 tarihinde oldu. 22 Haziran 2022 tarihinde ilk duruşmada tahliye kararı verildi ve malumunuz son yapılan celsede de dosyamız kararı çıktı. 'Meşru müdafaa' kapsamında cezalandırılmasına yer olmadığına dair karar verildi. Bizler de bu noktada çok mutlu olduk. Tabii Fatma Hanım ve sevenleri de aynı şekilde çok mutlu oldular. Bir kadın ve bir avukat olarak şiddetin hiçbir türünü tasvip etmiyorum. Lakin ülkemizde gündeme baktığımız zaman, kadına şiddetin biraz daha yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Bunun son bulmasını diliyorum" diye konuştu. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammed SIDAL
2022-11-04 11:39:08

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