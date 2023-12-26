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        Haberler Yaşam Konya İlçeleri: Konya İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

        Konya ilçeleri: Konya ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç?

        Ülkemizin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Konya şehri ayrıca Türkiye'nin yüzölçümü olarak en büyük ilidir. Konya, tüm dünyada tanınan bir ilimizdir. Bunun sebebi Mevlâna Celaleddin Rumi'nin Konya ilimiz ile özdeşleşmesidir. Konya ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 15:46 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:46
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        Konya ilçeleri
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        Türkiye’nin en kalabalık yedinci şehri olan Konya, köklü bir tarihe sahiptir. M.Ö.7000 yılından bu yana pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığı için zengin kültürel mirasıyla ön plana çıkan bir şehirdir. Konya’da ilk yerleşimin tarih öncesi yani Prehistorik çağda başladığı düşünülmektedir. Konya’nın Çumra ilçesine bağlı olan Çatalhöyük, Neolotik bir antik kent olarak büyük bir öneme sahiptir. Çatalhöyük; insanlığın gelişimine, yerleşimine ve sosyal değişimine dair önemli izler taşımaktadır. Bu sebeple de dünyanın en önemli kültürel miraslarından birini oluşturur. Konya ilinde 3’ü merkez ilçe olmak üzere 31 ilçe bulunmaktadır. İşte, bu ilçelerin tam listesi:

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        Merkez İlçeler:

        • Karatay
        • Meram
        • Selçuklu

        Diğer İlçeler:

        • Ahırlı
        • Akören
        • Akşehir
        • Altınekin
        • Beyşehir
        • Bozkır
        • Cihanbeyli
        • Çeltik
        • Çumra
        • Derbent
        • Derebucak
        • Doğanhisar
        • Emirgazi
        • Ereğli
        • Güneysınır
        • Hadim
        • Halkapınar
        • Hüyük
        • Ilgın
        • Kadınhanı
        • Karapınar
        • Kulu
        • Sarayönü
        • Seydişehir
        • Taşkent
        • Tuzlukçu
        • Yalıhüyük
        • Yunak

        Konya'nın İlçeleri

        Konya nüfusu, 2023 yılında 2 milyon 296 bin 347 kişiye ulaşmıştır. Toplam nüfusun erkek nüfusu 1.141.206 ve kadın nüfusu 1.155.141 olarak açıklanmıştır. Konya’nın en kalabalık ilçesi ise aynı zamanda merkez ilçe olan Selçuklu ilçesidir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu ilçe ise Yalıhüyük ilçesidir. Konya’nın 31 ilçesinin adları şunlardır: Karatay, Meram, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak.

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        Konya Merkez İlçeleri

        Tarihsel yolculukta pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Konya ilimiz ülkemiz içinde yer alan önemli şehirlerden biridir. Farklı medeniyetlere kucak açmasından dolayı günümüze kadar ulaşan tarihi kalıntılarıyla ülkemize gelen araştırmacı ve gezginlerin ilk duraklarından biri de Konya şehridir. Konya isminin “ikon” kelimesinden geldiği tahmin edilmektedir. Bir rivayete göre şehre dadanan şeytanlar vardır; bu şeytanları öldüren kişiye şükran ifade etmek amacıyla bir anıt yapılmıştır. Bu anıta da “ikonion” adı verilmiştir. Zamanla bu ad icconion olarak değişime uğramıştır. Arap hâkimiyeti sonrası şehrin ismi Kuniya olarak değiştirilmiştir. Selçuklu ve Osmanlı döneminde ise bu isim Konya olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Konya ilimizin 31 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerin 3’ü merkez ilçedir. Nüfus bilgilerine göre değerlendirdiğimizde bu 3 merkez ilçenin nüfus yoğunluğu diğer ilçelere oranla daha fazladır. İşte, Konya merkez ilçeleri:

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        Merkez İlçeler:

        • Karatay
        • Meram
        • Selçuklu

        Konya İlçeler Haritası

        Konya geniş bir yüzölçümüne sahiptir. İlçelerin birbirine olan konumu ya da yüz ölçümleri hakkında detaylı bilgiler görsel destek sağlanarak akılda kalıcı olabilmektedir. Görsel destek aracı olarak harita kullanarak şehirde yer alan ilçelerin büyüklükleri, genişlikleri ve konumları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Konya merkez konum ve ilçelerin konumu harita üzerinde şu şekildedir:

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        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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