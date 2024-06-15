Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
Zonguldak'ta, ailesi ile birlikte denize giren 7 yaşındaki Yaren Kurt, boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yaren, kurtarılamadı. Bu yıl ilkokul 1'inci sınıftan mezun olan küçük çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi
Zonguldak'ta olay, önceki gün Ereğli Alaplı yolundaki kayalıklar mevkiinde meydana geldi. Yaren Kurt (7), ailesi ile birlikte denize gitti. Serinlemek için denize giren Yaren, boğulma tehlikesi geçirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
DHA'da yer alan habere göre küçük çocuk, denizden çıkarılıp, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Talihsiz Yaren, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI
Ereğli Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işleminin ardından çocuğun cansız bedeni, Kepez Mahallesi’ndeki Mahmut Paşa Camii’ne getirildi. Öğle vakti kılınan namazın ardından Yaren Kurt gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
İLKOKUL 1'İNCİ SINIFI BİTİRMİŞTİ
Yaren Kurt'un ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaren'in, bu yıl ilkokul 1’inci sınıftan mezun olduğu öğrenildi.