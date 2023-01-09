Alınan bilgiye göre Camikebir Mahallesi'nde bulunan apartmanda yaşayan Musa Ö, kapısının önündeki ayakkabıların çalındığını fark edince polis ekiplerine haber verdi.
Kamera kayıtlarını kontrol eden polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Sabıkalı oldukları tespit edilen şüpheliler B.A. ve R.Ö. adreslerine yapılan operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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