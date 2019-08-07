Polis diğer 5 kişinin peşinde...

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya’ya kaçak yollardan giriş yapan Suriye 12 kişi polis tarafından takibe alındı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucu şahısları DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları polis tarafından tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahıslar hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 4’ü ilçelerde 8’i kent merkezinde yaşayan şahısların yapılan adres tespitinin ardından sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 12 kişiden 7’si gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel bazı dokümanlar ele geçirildi.. Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 5 kişiyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.