Konya’da vaka sayısı niye fazla?

Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Önceki gün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez Türkiye’nin korona haritasını, il il vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Bu verilere göre: İstanbul, İzmir ve Ankara’nın ardından en çok vakaya sahip olan şehir Konya... Peki Konya’nın vaka sayısının fazla olmasının nedeni ne? Vakalar umre kaynaklı mı? Umreden dönüp Konya’da karantinaya alınanların sonuçları ne çıktı? Hastanelerin, yoğun bakımların kapasiteleri yeterli mi? Bu soruları Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a sordum...

Merhaba, nasılsınız? Konya’da durum nedir? Konya, vaka sayısı olarak 4. Şehir. Bunun sebebi nedir?

Çok teşekkür ederim, iyiyim. Tabi illerdeki rakamlar açıklanınca Konya 4. sırada biraz dikkat çekti. Acaba olağanüstü bir şey mi var diye... Burada şunu ihmal etmemek gerekiyor. Biz 2200’e yakın kişiyi misafir ettik, karantina süreçlerini Konya’da geçirdiler. Dolayısıyla Konya’da korona teşhisi konulan vatandaşlarımızın çoğu bu yurtdışından gelen misafir ettiğimiz kişiler arasında, Konyalı olmayanlardan.

"584 VAKANIN 100’Ü KONYA’DA YAŞIYOR"

Konya’da karantinaya alınanlar umreden gelenler değil mi?

Doğru, evet... Yerleşik, ikameti Konya’da olan vaka sayımız 100 civarında. Dolayısıyla istatistiklerde bir anormallik yok.

Konya’da ikamet eden vakalar umre kaynaklı mı?

Tamamı umre kaynaklı değil, yurtdışı bağlantılı olanlar var, bir kısım İstanbul’dan gelenler var. Özellikle belli bir yaşın üzerinde yaz aylarını Konya’da geçiren hemşehrilerimiz var. İstanbul’dan ve diğer büyük şehirlerden gelenler oldu. Bununla ilgili sorunlar yaşıyoruz. Temas ettikleri kişiler de. Sayın Vali'nin başkanlığındaki pandemi kurulunda tedbirleri alıyoruz. Konya büyük bir coğrafya. Merkez dışında 28 ilçesi var. Özellikle ilçelerimizde vefa destek grubumuzda arkadaşlarımız 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyacını gidermek için çalışıyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak koordinasyonu sağlıyoruz. Dezenfeksiyon işlemlerine de devam ediyoruz.

Konya’daki vakaların çoğu karantinadakiler arasında dediniz. Karantinadakiler arasında kaç kişinin testi pozit çıktı? Toplamda 584 vaka var. İkametgahı Konya’da olan ise 100 civarında. Onun bir kısmı da umreden gelenler. Ama burada çok detay yok. Ama Konya’daki vaka sayısının yüksek çıkmasının sebebi Konya’da karantinada bulunanlar diyebiliriz.

Ama bu arada İstanbul, Ankara’dan gelenler de var diyorsunuz. Başka şehirlerde de böyle sorunlar var. Özellikle Ege ve Akdeniz’deki şehirler de benzer sorunlar yaşıyor. İtalya’da da vakaların tüm ülkeye yayılması bu şekilde olmuştu. Sağlık Bakanlığı da bu yayılmayı önlemek adına en başından beri şehir açıklamamıştı. Siz de buna dikkat çektiniz. Burada vereceğiniz mesaj önemli...

Bütün şehirlerin kendi içinde karantina uygulaması en doğrusu. Hepimizin bulunduğu yerlerde karantina şartlarında olması gerekli. Şu an itibariyle şehir dışından geliş azaldı, zaten toplu ulaşımla gelme imkanı kalmadı. Ama ara dönemde çok sayıda insan Konya’ya geldi. Belki daha katı bir uygulama yapılabilir miydi bilmiyorum ama hayatın da bazı gerçekleri var herkesi de olduğu yerde karantinaya alamayabiliyorsunuz. Bu kişilerin de alışkanlığı baharla birlikte Konya’ya gelmek, bahçesiyle ilgilenmek, tarımsal faaliyetlerde bulunmak. Ama şu an itibariyle geliş-gidiş durdu. Bizim tavsiyemiz, bulundukları yerlerde bu süreci devam ettirmek. Bugün itibariyle de ilçelerden merkeze gelişi durdurduk toplu ulaşımla.

Şu an itibarıyla karantinadaki bölgeler var mı?

2 eski mahallemizde karantina uygulanıyor. Ilgın’da ve Esence’de karantina uygulamaları var. Vaka sayıları artınca...

Burada tam şunu sormak istiyorum Sayın Başkan. Çeşitli illerde, beldelerde karantina uygulaması var ama karantinaya alınmanın kriteri nedir? Vaka sayısı mı ölüm sayısı mı?

Aslında kriterleri biz de çok net bilmiyoruz ama düşüncem vaka sayısıyla ilgili. Çünkü Konya’da toplam 7 kişiyi kaybettik. Vaka sayısında günlük hızlı bir artış olduğu için karantina olduğunu düşünüyorum. Karantinadakilerin gıda ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Sosyal izolasyona riayet ediliyor mu?

Konya’daki vaka sayısının yüksekliği bir tedirginlik oluşturdu. İki gündür özellikle sosyal alanlarda azalma var. Toplu ulaşım sayımız düştü. Otobüs başına 5 kişinin altına düştü. Bir taraftan da Konya üretim şehri. Tarımsal üretim devam etmeli.

TARIMSAL ÜRETİM DURACAK MI?

Tarımsal üretim ne olacak? Şimdi bahar aylarında ekim zamanı. Nasıl olacak?

Konya için iki öncelikliğimiz var. İlki tarımsal üretim. İkincisi sosyal destek programı. Şu an bununla ilgili herhangi bir olumsuzluk olmaması için ticaret odamız ve çiftçilerimizle ortak bir çalışma yürütüyoruz. Konya, kanatlı hayvan üretiminde önde. Bununla ilgili bir aksaklık yaşanmaması için süreci yönetiyoruz. Bir taraftan da organize sanayi bölgelerimizde çalışanların sağlığı, servisi konusunda koordinasyon içindeyiz. Bugün itibarıyla herhangi bir sorunumuz yok. Aç, açıkta kalmaması çok önemli. Yardımları da tek elde topluyoruz.

Siz de bir kampanya başlatmıştınız. Yardım kampanyası. Fakat ardından İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi geldi ve bazı belediyelerin banka hesapları bloke oldu. Sizin de kampanyanızı Cumhurbaşkanlığı’nın kampanyasına devrettiğinizi yazmıştım ben... Ne kadar toplanmıştı orada?

Burada Konya ismi çokça konuşuldu, Konya’ya izin verildi diye bir şey yok. Biz bu hesabı geçen yıl ramazan ayında açmıştık. Korona vakasının ortaya çıkmasıyla da ‘Konya için iyilik vakti’ kampanyasında da bu hesabı kullandık. Sanırım hesap 3-4 saat açık kaldı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle hesabımızı askıya aldık. Hesapta 51 bin lira toplanmıştı. Yatıranlara paralarını iade ettik. Tüm iadeleri yaptık hesabı kapattık. Cumhurbaşkanlığı kampanyasına katıldı.

Sağlık altyapısını da konuşmak isterim. 584 vakanız var ama vaka sayısı hızla artıyor. Hastanelerdeki yatak sayısı, yoğun bakımlar yeterli mi? Vantilatör cihazı bakımından sıkıntınız var mı?

Yatak kapasitemiz 7521. Yoğun bakım yatak kapasitemiz 1262. Merkezde yoğun bakım doluluğumuz yüzde 62. Merkez dışındaki ilçelerde yüzde 45. İl genelinde 23 bin sağlık personelimiz var. Şu an için yoğun bakım doluluk oranlarıyla ve solunum cihazıyla ilgili de sorun yaşamıyoruz. 13 sosyal tesiste de sağlık personelimizi misafir ediyoruz. Hastaneye gidiş gelişlerini sağlıyoruz. Yemek ve diğer ihtiyaçları da valilik bünyesinde karşılanıyor.

Tıbbi malzeme konusunda bir sorun var mı, ilerde olur mu?

Bu konuda bir sıkıntımız yok. Maske üretimi konusunda meslek liselerinde günde 15 bin maske üretiyoruz. Hastanelerde ve vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz.

Konya’daki karantina süreci bitti mi?

Testleri negatif çıkan 1500’e yakın vatandaşımızı illerine gönderiyoruz. Dün itibarıyla bu süreci tamamladık. Pozitif olanların bir kısmı hastanede, bir kısmı yurtlarda.

Bu sürecin en önemli ayağı da ekonomik sıkıntılar olacak. Birçok insan da işini kaybediyor. Olası işsizler için bir destek programınız var mı?

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kiracılarımızdan 2 ay boyunca kira almayacağız. İşyeri kapanan, işsiz kalan vatandaşlarımızın evlerindeki suyu 2 ay ücretsiz hale getirdik.

Öteleme değil, 2 ayın parası alınmayacak değil mi?

Evet, evlerinde 2 ayın parası alınmayacak. Nisan ve mayıs aylarında. 55 bin işyeri var. 2 ay boyunca da işyerlerinde su ücretsiz. Su fiyatlarını da 2019 fiyatlarına geri çektik.

Su tüketiminde ciddi bir artış var mı? Konya’nın su kaynakları yeterli mi?

Şehir merkezinde iki ana kaynaktan besleniyoruz. Doluluk oranları yüksek ama yine de şu uyarıda bulunuyorum. Temizlik yapmak ayrı iş, israf ayrı. Bu işin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Su kullanırken lütfen dikkat edelim.