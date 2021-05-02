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Konyaspor: 5 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 5-1 yendi.

Konyaspor: 5 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 5-1 yendi.

4. dakikada Aksel Aktaş'ın ceza sahası dışından sert şutunda, topu kaleci Sehic kontrol etti.

19. dakida Bytyqi'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında, Jevtovic'in ayak içiyle gelişine vurduğu top, kaleci Viviano'da kaldı.

24. dakikada Bytyqi'nin kullandığı serbest vuruşta, Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Bahattin Şimşek, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

30. dakikada konuk ekip öne geçti. Borini'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Ndao'nun vuruşunda, altıpasta topa ayak koyan Lens meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

33. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan korner atışında ön direkte iyi yükselen Jevtovic, kafayla topu arkaya aşırdı. Arka direkte Ahmet Çalık, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

60. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta, topa iyi yükselen Abdüklerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda kaleci Viviano'dan dönen topu Cikalleshi ağlarla buluşturdu: 2-1

64. dakikada Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan topu sürükleyerek getiren Cikalleshi'nin pasında, ceza sahası içinde bulunan Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

84. dakikada ev sahibi ekip farkı üçe çıkardı. Orta sahada kazandığı topu sürükleyerek getiren Abdülkerim Bardakçı'nın pasında, kaleci Viviano ile karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin vuruşunda top ağlara gitti: 4-1.

90+2. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 4'e çıkardı. Rahmanovic'in sağ kanattan ortasında, ceza sahasında topla buluşan Shengelia, kaleci Viviano'yu çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 5-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Kamil Çetin

İttifakHoldingKonyaspor: Sehic, Skubic (Dk. 66 Barış Yardımcı),Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı (Dk. 87 Adil Demirbağ),Guilherme, Jevtovic (Dk. 82 Diomande),Hadziahmetovic, Sekidika (Dk. 66 Shengelia),Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi (Dk. 87 Daci)

FatihKaragümrük: Viviano, Serhat Ahmetoğlu (Dk. 81 Muhammed Pehlivan),Fatih Kuruçuk, Zukanovic, Balkovec (Dk. 69 Koray Altınay),Aksel Aktaş, Biglia (Dk. 81 Mevlüt Erdinç),Efe Tatlı (Dk. 59 Castro),Ndao, Lens (Dk. 69 Salibur),Borini

Goller: Dk. 30 Lens (Fatih Karagümrük),Dk. 33 Ahmet Çalık, Dk. 60, 84 Cikalleshi, Dk. 64 Bytyqi, Dk. 90+2 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor)

Sarıkartlar: Dk. 45 Lens, Dk. 51 Ndao, Dk. 59 Fatih Kuruçuk, Dk. 71 Serhat Ahmetoğlu (Fatih Karagümrük),Dk. 56 Hadziahmetovic, Dk. 63 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)

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