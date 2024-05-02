Konyaspor'a, Fenerbahçe maçı öncesi moral ziyareti

Konya Valisi Özkan, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Fenerbahçe maçı öncesi Kayacık Tesisleri'nde antrenman yapan Konyaspor’u ziyaret etti.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, antrenmanı takip eden taraftarlar ve futbolcularla görüşen Başkan Altay, Konyaspor’u her zaman desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirterek, “Konyaspor her zaman en iyisini hak ediyor. Bu takım, bu şehir, bu taraftar ve en çok da bu futbolcular, Süper Lig’de şehrimizi temsil etmeyi hak ediyorlar. Biz de size güveniyoruz. Son 4 maçta en iyisini yapacağınıza ve Süper Lig’de kesintisiz bir şekilde yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz. Bütün desteklerimiz sizinle, başarılar diliyorum” dedi.