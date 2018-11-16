Atiker Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Aksoy Trtspor'a yaptığı açıklamada; 'Aykut Kocaman ile prensipte anlaştık. Bu akşam ya da yarın yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız.' dedi.

Son maçta Ankaragücü'nü 2-0 geçen Atiker Konyaspor, milli maçlar sebebiyle verilecek aradan sonra 23 Kasım'da deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Prensip anlaşması resmileşirse Aykut Kocaman, Konyaspor ile Galatasaray'a karşı mücadele verecek.



Ajansspor'un haberine göre; Kocaman, Fenerbahçe’den gönderildiği duyurulan Turgay Altay, Alper Aşçı ve kaleci antrenörü Murat Öztürk ile birlikte yeniden çalışacak.

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