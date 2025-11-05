Konyaspor, Çağdaş Atan ile sözleşme imzaladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Recep Uçar’dan boşalan teknik direktörlük görevine 1,5 yıllığına Çağdaş Atan’ı getirdi.

Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine, Konyaspor Başkan Vekili Ali Kaya ile Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı katıldı.

İmza töreninde konuşan Teknik Direktör Çağdaş Atan, sıcak karşılamadan dolayı teşekkür etti. Atan, "Dün Konya’ya geldiğimde çok iyi karşılandım. Şimdi de çok kalabalık bir basın grubunun karşısında çok iyi karşılandığımı düşünüyorum. Dün karşılamaya gelen ve sosyal medyadan desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Benim için şehrimizin desteğini hissetmek çok önemli. Çünkü bu takımın gerçek sahipleri Konyaspor taraftarları. Ben de 2018 yılında bu güzel şehirle, bu güzel kulüple ve bu büyük taraftarla güzel hatıralar biriktirdim. O zaman başarılması zor bir görevi yerine getirmiştik. Bu geldiğimiz dönemde çok zor bir göreve gelmedik açıkçası. O yüzden benden önceki meslektaşım, ağabeyim Recep Uçar’a teşekkür ediyorum. Bize iyi bir takım bıraktı. Puan ve fiziksel olarak iyi bir pozisyonda takım bıraktı. Bundan sonra bizim hedefimiz hem puansal hem sıralama hem de fiziksel olarak bu takımı daha yukarılara çekebilmek. Bunu yaptığımız takdirde bu büyük şehrin uzun yıllardır beklediği rekabetçi, Avrupa için yarışan, Avrupa’ya gidecek ve Avrupa’da oynayan takım gerçekleşebilir. Bunu oluşturabiliriz. Öncelikle Konyaspor’da olmak bir ayrıcalık. O yüzden bana bu görevi layık gören Başkanımız Ömer Atiker ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum." dedi.