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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor'da Fahrudin Omerovic dönemi başladı - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor'da Fahrudin Omerovic dönemi başladı

        Konyaspor, teknik direktörlük görevine Fahrudin Omerovic'i getirdi. Bosna Hersekli teknik adam ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 16:45 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:45
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        Konyaspor'da Omerovic dönemi başladı
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        Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile 2023-2024 sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktör Hakan Keleş ile yolları ayırmasının ardından daha önce Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Fahrudin Omerovic ile anlaşlatı. Konya Büyükşehir Stadında düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Ömer Kokmaz ve Fahrudin Omerovic katıldı. Fahrudin Omerovic, sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı takımı çalıştıracak.

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