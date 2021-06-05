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Konyaspor Kulübü'nün yeni başkanı Fatih Özgökçen oldu

Konyaspor'da gerçekleştirilen seçimli genel kurulda yeni başkan Fatih Özgökçen oldu. Tek liste ile girilen seçimde başkanı seçilen Fatih Özgökçen, "Konyaspor'u taraftarıyla bütünleştiği, bir ve beraber olduğu, başarıdan başarıya koştuğu, sürdürülebilir başarıyı yakalayan bir takım haline getirmek zorundayız" dedi

Konyaspor Kulübü'nün yeni başkanı Fatih Özgökçen oldu

Konyaspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Fatih Özgökçen seçildi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak genel kurul divan heyeti oluşturuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından faaliyet raporu okundu.

Kulübün eski başkanı Hilmi Kulluk, yaptığı konuşmada, seçime tek aday olarak giren başkan adayı Fatih Özgökçen'e başarı dileyerek, "Yapılan olağanüstü genel kurulun camiamıza, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görevimiz süresince bizleri destekleyen herkese ve Konyaspor sevdalılarına teşekkür ederim." diye konuştu.

Daha sonra, yönetim kurulu faaliyet raporunun ardından gelir gider raporu ile mali bilançolar okundu. Kulübün net borcunun 242 milyon lira olduğu açıklandı. Okunan hesap ve raporlar ile tüzük tadilatı oy çokluğuyla kabul edildi.

ÖZGÖKÇEN: "BU SEZONU BİR DÖNÜM NOKTASI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Oylama öncesi genel kurula hitap eden Fatih Özgökçen, Konyaspor'un kurulduğu günden bu yana Türk futboluna yaptığı katkıların inkar edilemez olduğunu söyledi.

Taraftarlarına iki kupa kazanma ve UEFA'da mücadele etme heyecanı yaşatan Konyaspor'un, 100. yılını kutlayacağı 2021-2022 sezonuna tazelenmiş olarak başlayacağını aktaran Özgökçen, "Konyaspor'u, taraftarının takımla bütünleştiği, birlik ve beraberliğin olduğu, başarıdan başarıya koştuğu, sürdürülebilir başarıyı yakalayan bir takım haline getirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Türk futboluna ve Konyaspor'a hizmet etmek için başkanlık gibi zor bir göreve talip olduğunu vurgulayan Özgökçen, "Konyaspor artık Süper Lig'de düşme korkusu yaşamadan, Anadolu'nun en büyük kulüplerinden biri olmanın verdiği özgüvenle mücadele etmelidir. Sportif başarıların temelini atacak olan kurumsal yapı, transfer ve alt yapı politikaları konusunda titiz çalışılmalıdır." şeklinde konuştu.

Kulübün öz kaynağı olan altyapının daha fazla geliştirilmesine, daha çok oyuncunun Konyaspor'a ve Türk futboluna kazandırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini belirten Özgökçen, şunları kaydetti:

"Konyaspor'un gücünü aldığı camiasıyla birlikteliğine büyük önem veriyoruz. En büyük destekçimiz taraftarımızın, yeşil-beyaz renkleri her zamankinden daha fazla sahiplenmesi için şeffaf, iletişim odaklı ve samimi bir süreç yönetmeyi hedefliyoruz. Konyaspor'umuz için bu sezonu bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Gelecek yıllarda tüm yapılarıyla adından söz ettirecek bir kulüp olmaya yönelik adımlar atmaya gayret edeceğiz. Dönem birlik ve beraberlik dönemi olacaktır."

Genel kurulda tek aday olan Özgökçen, katılım sağlayan 421 delegenin tamamının oyunu alarak başkan seçildi.

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