Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Konyaspor, mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Yeşil-beyazlılara üç puanı getiren golü 45+3. dakikada Muhammet Demir kaydetti.
Konyaspor bu sonuçla puanını 17'ye yükseltip zirve yarışına ortak olurken, 2 puanda kalan Ümraniyespor ise son sıraya demir attı.
STAT: Medaş Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Samet Çiçek, Selahattin Altay
ARABAM.COM KONYASPOR: Erhan Erentürk - Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 69 Muric), Soner (Dk. 69 Oğulcan), Bytyqi (Dk. 87 Uche), Muhammet (Dk. 75 Diouf)
HANGİ KREDİ ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir - Popov (Dk. 79 Del Valle), Glumac, Alliyson, Lenjani, Serkan (Dk. 66 Oğuz), Kartal, Onur, Mrsic (Dk. 46 Avounou), Metehan (Dk. 46 Geraldo), Bettaieb (Dk. 66 Umut)
GOL: Dk. 45+3 Muhammet (Arabam.com Konyaspor)
SARI KARTLAR: Muhammet, Guilherme, Bytyqi (Arabam.com Konyaspor) - Onur (Hangi Kredi Ümraniyespor)
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