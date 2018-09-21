Çanakkale'de, tek nefeste zıpkınla serbest dalışlar yaparak boyundan uzun, yaşından büyük balıklar avlayan dalgıç Müjdat Turan (45), boğazda her zamanki gibi avını ararken, oltaya yakalanmış ve kurtulmaya çalışan küçük bir karagöz balığı gördü. Turan, amatör balıkçının taşlara takılarak kopan oltasına yakalanan balığın yardımına koştu. Turan, çırpınan balığın ağzındaki oltayı çıkardı, öpüp, mavi sulara bıraktı.

"DENİZLERİMİZ BİZE EMANET"

DHA'nın haberine göre yanındaki arkadaşı, Müjdat Turan'ın balığı kurtarma anlarını sualtı kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Turan, ardından da videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Binlerce beğeni alan videoya takipçileri, örnek davranışı nedeniyle olumlu çok sayıda mesaj yazdı. Turan ise, hedefine ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi. O anları anlatan Müjdat Turan, dalış yaparken taşlara takılarak kopmuş olan misinadaki oltaya iki küçük karagöz balığının yakalandığını belirterek, şunları söyledi:

"Bir tanesi hayatını kaybetmiş, diğeri de can çekişiyordu. Onu yaşatmak için oltadan kurtardım ve mavi sularda özgürlüğüne bıraktım. Daha hayatının başında yavru bir karagözün tekrar hayata bağlanması beni mutlu etti. Videoyu çekme amacım ise bir farkındalık oluşturmaktı. Bilinçsiz avcılığa dikkat çekmekti. Günümüzde artık balık nesilleri tükenmek üzere. Daha henüz üreme yapmamış küçük balıkların yakalanmamasına dikkat çekmek istedim."

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