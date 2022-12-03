Aracının başında gözyaşı döktü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Köpeğe çarpmamak için manevra yapıp tarlaya girdi, aracının başında gözyaşı döktü

Sürücü Mustafa Ertemel, Çorlu - Marmaracık yolu üzeri Sağlık Mahallesi mevkiinde bir anda yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yaklaşık 50 metre sürüklenerek tarlaya girdi. Genç sürücü, kaza yaptığı aracının başında gözyaşlarını tutamadı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapıp tarlaya girdi, aracının başında gözyaşı döktü
Aracının başında gözyaşı döktü
0:00 / 0:00
İHA

Tekirdağ’da yola atlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, kaygan zeminde yaklaşık 50 metre sürüklenerek tarlaya girdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, aracının durumunu görünce, olay yerinde gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, Ergene ilçesi Çorlu - Marmaracık yolu üzeri Sağlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Mustafa Ertemel idaresindeki otomobil, bir anda yola fırlayan köpek nedeniyle çarpmamak için manevra yaptı.

Sağanak yağışın etkili olduğu kaygan zeminde yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, tarlaya savruldu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Mustafa Ertemel, bir süre olayın şokunu üzerinden atamadı. Genç sürücü, kaza yaptığı aracının başında gözyaşlarını tutamadı.

“ARABA KENDİNDEN GEÇTİ, ZAPT EDEMEDİM"

Kaza anını anlatan sürücü Ertemel, “Önüme bir anda köpek çıktı. Ona çarpmayayım derken direksiyonu kırdım. Zaten sonrasında araba kendinden geçti ve zapt edemedim” diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu vizyon belgesini açıklayacak
GÜNDEM CHP vizyon belgesini açıklayacak
CANLI İZLE | TOKİ Düzce kura çekilişi canlı yayın: TOKİ DÜZCE kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı
GÜNDEM TOKİ Düzce kura çekimi canlı izle
Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR sayfası KAPANDI! 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuç sayfası ve kura tarihi
GÜNDEM Sağlık personeli alımında gözler kurada
Dünya Engelliler Günü ne zaman? Dünya Engelliler Günü sözleri resimli galeri: 2022 Kısa, uzun, duygusal 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları
GÜNDEM Dünya Engelliler Günü mesajları
Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den flaş uyarı! 4 bölgede sağanak! - Hava durumu İstanbul
GÜNDEM Meteoroloji'den flaş uyarı! 4 bölgede sağanak!
Düzce'de korkutan deprem: AFAD ve Kandilli ile SON DEPREMLER LİSTESİ 3 Aralık Cumartesi 2022 | Düzce'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
GÜNDEM Düzce'de korkutan deprem! İşte son depremler...
Kocaeli'de otomobil TIR'a çarptı: 3'ü ağır 4 yaralı
GÜNDEM Otomobil TIR'a çarptı: 3'ü ağır 4 yaralı
Sakarya'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama
GÜNDEM Sakarya'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
GÜNDEM Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Hatay'daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 97 tutuklama
GÜNDEM Hatay'daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 97 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.