Köpeği boğmaya çalışan saldırgan tutuklandı!

Köpeğin durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Aylin Neslişah Aybak, "Dün gece maalesef sıkıntıyı yaşadı, ondan sonrasında ertesi gün kolluk güçleriyle birlikte buraya getirildi. Acil müdahalesi yapıldı sonuçta bu bir travma hastası, yapılması gereken ilaçlar var, belirli bir süreç var, reçeteleri var, bunların hepsi yapıldı. Tetkikleri yapıldı. Bunun içinde kan tahlilleri var, röntgenler var, bazı hızlı test kitlerinden de sonuçlar aldık. İlk geldiği zaman bu durumundan çok daha kötüydü diyebilirim. İnanılmaz bir psikolojik şokun içerisinde, kesinlikle bize karşı hırçın bir tavrı olmadı. Sevgiyle yaklaşıyor, hatta yine, hala bizden sevgi bekliyor diyebilirim. Maalesef ilk geldiği zamanda yemek yemedi, yaş mamayı dahi kabul etmedi. Sonrasında yavaş yavaş kendisine gelecek diye düşünüyoruz" dedi.

"PSİKOLOJİK TRAVMA YAŞAYABİLİYORLAR"

Hayvanlarda da psikolojik travmalar oluşabildiğini belirten veteriner Aybak, "Şimdi 72 saatlik bir izlence prosedürümüz var bu sürecin sonunda. Tabi bir de şüpheli var. Bu şüphelinin de bir adli takibi olacak. Açıkçası bu adli sürecin önüne geçmeyi istemiyoruz, bu yüzden hukuki süreç devam ederken bu çocuk bizimle kalacak. Yine ona bakmaya devam edeceğiz. Varsa, herhangi bir başka problemi bu süreçte bunları da takip edeceğiz. Şuan Türkiye´de şuan için belki çok fazla anlaşılmıyor olabilir ama bu hayvanların da kendi düşünce yapıları var. Psikolojik travma yaşayabiliyorlar. Maalesef insanlara benzer travmaları, aynı travmaları yaşıyorlar. Bu ise istemediğimiz sonuçları, bağışıklık sistemi zararlarını, bir düşüşü ortaya çıkarıyor bunu görebiliriz. Bu süreçte hem hekim hem insan olarak hayvansever olarak onun yanında olacağız. Birlikte güzel bir şekilde bu durumu atlatmasını planlıyoruz. Şuan hala saldırının izleri var, tepkiyi çok güzel veriyor. Kuyruk sallıyor, vakit geçirmek istiyor. Onun dışında ise hala köpeğimizin bir tepki durumu var, yani sanki 'biraz daha beni rahat bırakın, ben biraz daha dinlenmek istiyorum, başımdan ne geçti' der gibi bir durumu var. Röntgen, damar yolu açılması, tabi bunlar hayvanlar için zor süreçler, travma hastası dediğimiz bu hasta hayvanların takibi biraz daha zor. İçerideki hasarın boyutunu dışarıdan göremeyebiliriz, yumuşak dokuda gırtlak kısmında bir hasar var. İç tarafta ise fizyolojik olarak tam bir hasar tespiti yapamayabiliriz. Röntgenden gördüğümüz kadarıyla kalça kısmında da bir ayrılma var, topallığı söz konusu zaten" şeklinde konuştu.