Adana’da pitbull cinsi köpeğine sokak kedisini parçalatan cani, vatandaşların şikâyeti üzerine polis tarafından her yerde aranıyor.

İHA'nın haberine göre, Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir şahıs pitbull cinsi köpeğine, bir sokak kedisini parçalattı. Vahşet anlarını bir mahalle sakini cep telefonu kamerasına kaydetti. Ardından da görüntüleri Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği’ne (SOHAYKO) gönderdi.

Dehşet anları izleyen SOHAYKO Başkanı Yasin Yılmaz, konuyu Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Adana’daki dernek üyeleri de karakola giderek, şikâyetçi oldu. Polis, daha önce de yaklaşık 10 sokak hayvanını aynı şekilde öldürdüğü iddia edilen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Yasin Yılmaz, şahsın en yakın zamanda yakalanarak, cezalandırılacağını umut ettiklerini belirterek, "Kişiler, içlerindeki bastırılmış şiddet duygularını bu şekilde ortaya çıkarıyorlar. Bugün kedilere, köpeklere şiddet uygulayanlar, yarın bu şiddeti insanlara da uygulayacaktır" şeklinde konuştu.