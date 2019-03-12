Güney Afrika'nın güneyindeki Port Elizabeth Limanı açıklarında, insanı hayrete düşüren bir olay yaşandı. Barcroft Animals'a konuşan ve Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre 51 yaşındaki dalgıç Rainer Schimpf, meslektaşlarıyla Port Elizabeth Limanı açıklarında su altı çekimler yapıyordu. Bir köpekbalığının fotoğrafını çektiği an suyun altından bir balina çıktı.

"BİR ŞEY UYLUĞUMU SIKMAYA BAŞLADI"

Schimpf, kamera görüntüsüne de yansıyan o anı, "Bir anda her yer karardı ve bir şeyler uyluğumu sıkmaya başladı. Bu tip durumlarda korku için zaman yok, içgüdüleri takip etmek gerekiyor" diye anlattı. Saniseler içinde içgüdüsünün, balinanın onu okyanusun derinliklerine sürükleyeceğini söylediğini ifade eden Rainer Schimpf, derin bir nefes alıp nefesini tuttuğunu söyledi.

BALİNA TÜKÜRDÜ VE HAYATTA KALDI

Kendisini yutmaya kalkan balina türünün plaktonlarla (küçük deniz canlıları) beslenen bir canlı olması ve "bu büyük yemi" beğenmemesi Rainer Schimpf'in hayatta kalmasını sağladı. Dev balina bu büyük avın tadını beğenmeyip dalgıcı tükürmüştü. Şanslı adam, dalgıçlık yaptığı uzun yıllar boyunca buna benzer bir olay yaşamadığını söyledi.