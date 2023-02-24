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Haberler Yaşam Köpek Türleri, Cinsleri ve Özellikleri: Köpek Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?
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Köpek türleri, cinsleri ve özellikleri: Köpek türleri ve çeşitleri nelerdir?

Kedilerle birlikte dünyanın dört bir yanına yayılmış olan ve insanlar tarafından en çok beslenen hayvanlardan biri olan köpek; köpekgiller familyasının etçil bir üyesi olarak öne çıkmaktadır. Evcilleştirildiği ilk zamanlarda, avcı toplayıcı insanların av partneri olarak görülen köpekler, günümüzde ise insanların en yakın hayvan dostları olarak nitelendirilmektedir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Köpek Türleri, Cinsleri ve Özellikleri: Köpek Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?
HABERTURK.COM

Günümüzde ev arkadaşlığının yanında, görme engellilerin yaşam kalitesini arttırma, arama kurtarma faaliyetleri ve polislik hizmetleri gibi birçok alanda değerlendirilen köpek cinsleri nelerdir? Küçük köpek türleri hangileridir? Köpek özellikleri ile alakalı bilgileri derlediğimiz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte tüm detaylar…

Köpek Irkları

Köpekgiller familyasına ait bir canlı türü olan köpekler; küçük ve orta ırk ile büyük ırk olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Bu iki gruba giren ve farklı görünüm ve ağırlıklara sahip olan köpekler, yaklaşık olarak 400’den fazla farklı ırka ayrılmışlardır. Tüm bu bilgiler ışığında dünyada kaç farklı köpek türü vardır sorusu sorulduğunda verilecek cevap, 400’ü aşkın köpek ırkı bulunmaktadır olacaktır.

Köpek Özellikleri

400’den fazla ırka sahip olan ve bunlardan her biri farklı görünüme, renge ve büyüklüğe sahip olan köpekler; 39 çift kromozoma sahip olan canlılardır. Köpekler de tıpkı insanlar gibi beş duyuya sahiptirler ve bu duyular arasında koku duyusu oldukça gelişmiştir. Sosyal bir canlı türü olan köpekler, yalnız yaşamak yerine diğer köpekler ile birlikte sürü halinde yaşama eğilimindedirler. İlk olarak günümüzden 12 bin yıl önce evcilleştirildiği düşünülen ve o yıllardan itibaren özellikle avlarda etkin olarak kullanılmış olan köpekler, günümüzde ise insanların yanında ev arkadaşı olarak yaşamlarını sürdürmektedirler.

Köpek Cinsleri

Görünüş ve büyüklükleri açısından 400’den fazla türe sahip olan köpek cinsleri arasında öne çıkan bazı köpek türleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Afgan Tazısı
  • Cavailer King Charles Spaniel
  • Jack Russel
  • Airdale Terrier
  • Chihuahua
  • Japon Spanieli
  • Alaskan Malamute
  • Collie
  • Kısa Tüylü Alman Pointeri
  • American Cocker
  • Chow Chow
  • Kuvasz
  • Amerikan Pit
  • Bullterrier
  • Dalmaçyalı
  • Labrodor Retriever
  • Avusturalya Terier
  • Doberman Pinscher
  • Maltalı
  • Basset tazısı
  • Drahtaar
  • Mastiff
  • Batı Highland Beyaz Terrier
  • Fransız Buldog
  • Minyatür Snauzer
  • Beagle
  • Fox Terrier
  • Napoliten Mastiff
  • Belçika Çoban Köpeği
  • Fransız Pointeri
  • Pischer
  • Bernese
  • Gordon Setter
  • Pappilon
  • Bichon Frise
  • German Shepherd
  • Pekinesee
  • Bloodhound
  • Great Dane
  • Pointer
  • Bobtail
  • Golden Retriever
  • Pug
  • Boxer
  • İngiliz Buldog
  • Rottweiler
  • Boston Terrier
  • İngiliz Cocker Spaniel
  • Samoyed
  • Bolognese
  • İngiliz Toy Spaniel
  • Shar-Pei
  • Border Collie
  • İngiliz Setter
  • Shih-Tzu
  • Border Terrier
  • İpeksi Terrier
  • Syberian Husky
  • Bull Mastiff
  • İrlanda Setter
  • Saint Bernard
  • Bull Terrier
  • İspanyol Mastiff
  • Stafford Shire Bull Terrier
  • Cairn Terrier
  • İtalyan Pointeri
  • Kangal Köpek
  • Vizsla

Küçük Köpek Türleri

Genel özellikleri itibariyle enerji dolu ve oldukça hareketli olan küçük köpek türleri; özellikle bahçesi olmayan apartman daireleri ve küçük evlerde beslemeye uygun olan canlılardır. Tarih boyunca özellikle soylu kişiler tarafından tercih edilmiş bir köpek olması sebebiyle, saray köpeği olarak da adlandırılmış olan küçük köpek türlerinden en sık rastlananları ise Shih Tzu, Yorkshire Terrier, Tibetan Spaniel, Cavalier King Charles, Bichon Frise, Pug, Chihuahua, Pekinez, Manchester Terrier, Rus Köpeği, Minyatür Picnher, Toy Poodle ve Papillon’dur.

Bünyesinde en çok köpek ırkını da barındıran bu küçük köpek türleri, vücut yapıları açısından dengeli ve güçlü kemiklere sahip olan hayvanlardır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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