Dikkat etmeniz gereken belirtiler ise şöyle:

On iki saatten uzun süren kusma, ishal veya aşırı idrara çıkma; bayılma, denge kaybı, sendeleme, düşme; kabızlık veya idrar yapmak için ıkınma; göz veya burun akıntısı; gözlerin veya kulakların sürekli kaşınması; gözlerden, kulaklardan, burundan veya yaralardan yoğun akıntı; öksürme veya hapşırma; nefes almada güçlük, uzun süreli nefes nefese kalma; titreme; belirgin bir sebep olmaksızın mızmızlanma; 24 saat veya daha uzun süre iştahsızlık; kilo kaybı; iştah artışı; artan huzursuzluk; aşırı uyku veya olağandışı aktivite eksikliği; topallama, vücudun bir kısmını tutma veya koruma; aşırı su içme; köpeğin diş etlerinin beyazlaması gibi belirtiler oluştuğunda derhal veterinerinizi arayın.