Köpekli ailede büyüyen çocuklar daha iyi empati kurabiliyor

Son günlerde Türkiye'de sokak köpekleriyle ilgili alınan kararlar, toplumda tartışmalara ve farklı bakış açılarına sebep oldu. Ancak bir köpekle aynı evi paylaşan aileler için, patili dostların çocukların gelişimine kattığı olumlu etkiler yadsınamayacak kadar büyük. Araştırmalara göre, evcil köpeklerle birlikte büyüyen çocuklar hem fiziksel hem de ruhsal açıdan daha sağlıklı oluyor.

Binlerce yıldır insanlarla birlikte yaşayan köpekler, insanın sosyal davranışlarına, mimiklerine, jestlerine ve duygularına son derece uyum sağladı. Köpekler evcilleşti, ifadelerimizi, faaliyetlerimizi ve dilimizi anlayabilir hale geldi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Bu tür bir etkileşim, çocuklar için daha erişilebilirdir. Bebeklerin ilk söylediği kelimelerden biri evcil hayvanın adıdır" dedi.

KÖPEK VE ÇOCUK AYNI EVDE BÜYÜR MÜ? Dr. Seçkin, "Ebeveynler, çocukları 'anne' veya 'baba' demeden önce evcil hayvanının adını söylediğinde biraz üzülürler ama çocuklar evcil hayvanlarından çok şey öğrenirler. Onları arkadaş veya aile üyeleri olarak kabul ederler. Köpek ve çocuk aynı evde büyür mü diye çok sorulur. Evet, büyür. Köpek olan bir evde büyüyen çocukta astım ve alerji daha az görülüyor. Köpek çocuğun mikrobiyotasına olumlu yönde etki yapıyor, ruh sağlığına iyi gelmekle birlikte çocukluk çağı obezitesini de önlemeye yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı. KÖPEKLE BÜYÜYEN ÇOCUK DAHA AZ HASTALANIYOR Dr. Seçkin'e göre, köpekle aynı evde yaşayan çocuklar daha az hastalanıyor. Seçkin, köpeğin kendi bağırsak florası ve alerjenler ile çeşitli toprak bakterilerini dışarıdan getirmesinin, çocuğun probiyotik florasını zenginleştirdiğini söyledi.

Seçkin, sözlerine şöyle devam etti: "Zenginleşen flora, çocuğun alerjik tepkiler vermesini ve çeşitli enfeksiyonlarla mücadele etmesini kolaylaştırır. Ayrıca çocuklarda kaygı ile korkuyu azalttığı için daha iyi uyku almalarını sağlarlar." EMPATİ VE SORUMLULUK DUYGULARINI DA GELİŞTİRİYOR Evcil köpeklerin çocuğun empati gelişimine de katkı sağladığını söyleyen Dr. Seçkin, "Birçok literatür, köpeklerin diğer hayvanlara göre insanın ihtiyaçlarına ve davranışlarına daha fazla uyum sağladığını gösteriyor. Bu da çocuğun duygusal ve zihinsel sağlığına diğer hayvanlara göre daha fazla yardımcı olduğunu gözler önüne seriyor. Çocuklar da köpeklerden birçok şey öğreniyor. Empati kurma, sorumluluk, paylaşımcı olmak, süreklilik, disiplin bunların başında geliyor. Köpeğin ihtiyaçlarını anlamak, mamasını-suyunu vermek, onu yürüyüşe çıkarması gerektiğini bilmek, onlarla bağ kurmak, empati duygusunun gelişmesine katkı sağlar" dedi.

REKLAM Dr. Seçkin, köpekle aynı evde evde büyüyen çocuklarda kaygı bozukluğuna da daha az rastlandığını kaydederek, şunları söyledi: "Evcil hayvan destekli terapilerde; hayvanlar insanların ruh sağlığını tedavi etmede ve psikoterapide kullanılıyor. Örneğin; otizmli çocukların sosyalleşme kaygısını köpekler azaltabiliyor, ayrıca kronik hastalıklarda da destek olarak kullanılıyorlar." ABD'DE "FİZİKSEL AKTİVİTE VE SOSYALLEŞME İÇİN BİR KÖPEK ALIN" ÖNERİSİ Hareketsiz çocukları fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla da köpekler kullanılabiliyor. Dr. Seçkin, "Çocukların fiziksel aktivitesini artırmak ve aşırı kilo ile obeziteyi önlemeye yardımcı olmak için köpeklerle yürümelerini ve aktif oynamalarını teşvik etmeliyiz. Çocuklar fiziksel aktiviteyle ruhsal rahatlamanın bağlantısını, köpeklerle oynarken deneyimleyebilirler" dedi.

Köpek sahiplerinin köpeklerini gezdirmesi, fiziksel aktiviteyle kilolarını korumalarına ve daha az hastalanmalarına yardımcı oluyor. Dr. Seçkin, "Bu nedenle Amerikan Kalp Derneği ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), daha fazla fiziksel aktiviteyi ve sosyalleşmeyi teşvik etmek için bir köpek almayı öneriyor. Bu kalp-damar hastalıklarını önleyebilir. Köpek sahibi olan 5 ila 12 yaş aralığındaki çocuklarda artan fiziksel aktiviteyle kilo artışı ve obezite kontrol altına alınabiliyor. Köpekle yürümenin sağlık açısından çeşitli yararları olması yanında, aynı zamanda sosyal etkileşimi artırmak için fırsatlar da ortaya koyuyor. Köpeği dışarı çıkarmak, diğer insanlarla sohbet veya etkileşim için de bir araçtır" diye konuştu.