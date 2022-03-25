Kopya düzeneği hazırlayan suç çetesi çökertildi 0:00 / 0:00

DHA

Konya'da, ehliyet sınavlarında başarısız olan sürücü adayları yerine imaj değiştirip, adaya benzeyerek sınava giren, bazı adayların da sesli ve görüntülü olarak kopya çekmesini sağlayan 2'si kadın 35 kişi, gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yazılı ehliyet sınavlarına birkaç kez girip, başarısız olan adayların ehliyet almasını sağlayıp, vurgun yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, örgütün, 200'e yakın sürücü adayının ehliyet almasını sağladığı belirlendi.

'JOKER ADAY'

Örgüt üyelerinin, başarısız olan bazı adaylar yerine 'joker aday' dedikleri kişileri sınava soktukları saptandı. Joker adayların; sınava girecek kişiye benzemek için imaj değiştirdiği, saç ve sakal şeklini adayın stiline göre kestirip, gerekli makyajları yaptırdığı ve kuaför ücretini bile adaylardan aldığı belirlendi.

GÖMLEK KOLU DÜĞMESİNE KAMERA YERLEŞTİRMİŞLER

Suç örgütü üyelerinin, bazı adayların ise sınavda ses ve görüntü düzeneğiyle kopya çekmesini sağladıkları belirlendi. Kopyanın ise adayın giyeceği gömleğin kolu düğmesine yerleştirilen kamera düzeneği, cevapları alacağı kişilerle temas kurmak için internet cihazı ve kulağındaki gizli kulaklıkla sağlandığı saptandı. Düzeneğin fark edilmemesi için de gömleğin iç bölgesine özel kısımlar dikildiği ve cihaz belli olmasın, diye kaba kumaş kullanıldığı belirlendi. Örgütün adaylardan da 20'şer bin lira para aldığı öne sürüldü.

Polis ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki çalışmaların ardından 21 Mart'ta Konya merkezli Adana, Kahramanmaraş, Mersin ve İstanbul'da operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si kadın 35 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.