Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kore Mahallesi'nde şalvar gecesi | Son dakika haberleri

        Kore Mahallesi'nde renkli şalvar gecesi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu Belediyesi iş birliğinde dönüşümün başlatıldığı Kore Mahallesi'nde, şalvar gecesi etkinliği düzenlendi. Trakya'nın kültürel miraslarından şalvar gecesi, mahallede renkli görüntülere sahne oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 13:46 Güncelleme: 08.10.2025 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tekirdağ'ın Çorlu Belediyesi tarafından Hıdırağa Mahallesi Muhtarlığı ile iş birliğinde, Trakya'nın kültürel miraslarından şalvar gecesi düzenlendi.

        2

        İsmi sıklıkla asayiş ve narkotik olaylarıyla anılan, kamuoyunda Kore Mahallesi olarak bilinen mahallede dönüşümün ardından düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

        3

        Etkinliğe çok sayıda vatandaş katılırken; çuval yarışı, sandalye ve şalvar kapma gibi yarışmalar düzenlendi.

        4

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Hıdırağa Mahallemizde, Trakya'mızın köklü geleneklerinden biri olan şalvar gecesini büyük bir coşkuyla kutladık. Renkli görüntülere sahne olan bu güzel gecede, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı bir kez daha pekiştirdik. Değerli hemşerilerimle bir arada olmak, her zaman olduğu gibi büyük mutluluk verdi. Bu kıymetli geleneklerimizi yaşatan tüm Hıdırağa Mahallesi sakinlerine başta mahalle muhtarımız Fatma Bucak olmak üzere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

        5

        Hıdırağa Mahallesi Muhtarı Fatma Bucak ise "Bu gece Hıdırağa Mahallemizde şalvar gecemizi gerçekleştirdik. Tüm Çorlu halkının katkılarıyla çok güzel bir gece oldu. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarı kurt ve ekibine, başkan yardımcılarına çok teşekkür ederim. İnşallah her sene bunu geleneksel hale getirip, daha güzel şalvar geceleri yapacağız. Bu gece yaptığımız etkinliklerde çuval yarışmalarımız, sandalye kapma yarışmalarımızla birlikte çok neşeli, çok eğlenceli, yaklaşık 2 bin kişiye hitap eden bir eğlence oldu" diye konuştu.

        6

        Diğer yandan gecede en çok 12 yaşındaki davulcu, ilgi gördü. Çaldığı ritimlerle Roman havası oynayan vatandaşları coşturan davulcu, izleyenlerden büyük alkış aldı.

        7

        Renkli görüntülere sahne olan şalvar gecesi, gece yarısına kadar devam etti.

        8
        9
        10
        11
        12
        #yerel haberler
        #tekirdağ haberleri
        #kore mahallesi
        #şalvar gecesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Fransız Başbakan Lecornu: Parlamentonun feshi uzak bir ihtimal
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!