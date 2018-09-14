Korean Police - Gwangju maçı öncesi rakamlar

Korean Police ve Gwangju, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. 48 puanlı Korean Police 2. sırada bulunuyor, Gwangju 36 puana sahip ve 5. sırada. Korean Police, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Gwangju, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 298 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Korean Police kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Gwangju sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Korean Police son hafta oynanan Seongnam maçında 1-1 berabere kaldı.

Gwangju ise Ansan Greeners maçında 3-2 yenildi.

Korean Police, evinde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 12 gol yedi.

Gwangju, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Gwangju, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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