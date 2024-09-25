Körfez nasıl kurtulur?

Önceki gün, İzmir Körfezi’nin nasıl bu hale geldiğine dair Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız’ın tespitlerini paylaşmıştık. Tabii bu saatten sonra önemli olan körfezin nasıl kurtulacağı? Dursun Yıldız, körfez için yapılması gerekenleri de anlattı:

* Çok başlı ve çok parçalı su yönetimi ile koordinasyon eksikliği sorunların artmasına neden oluyor. Bu durum çözümleri de zorlaştırıyor.

* Çözümün adresi kirliliği kaynağında önlemek ve yönetmek.

* Ülkemizin birçok nehir, göl, iç deniz ve körfezinde oluşan su kirliliği, atık su yönetimindeki planlama, uygulama ve denetim zafiyetinin yanı sıra suyun havza ölçeğinde entegre bir anlayışla yönetilememesi sorunu olarak ortaya çıkmakta. * Uzmanların açıklamaları İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin büyük oranda evsel ve endüstriyel katı ve sıvı atıkların körfeze karışmasından oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra atık su arıtma tesislerinin kapasite yetersizliği ve ayrık yağmur suyu sisteminin tamamlanmamış olması gibi nedenler de kirliğinin nedenleri arasında.