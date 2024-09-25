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        Körfez nasıl kurtulur?

        İzmir Körfezi nasıl kurtulur? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, çözümü 6 maddeyle aktardı. Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 25.09.2024 - 13:10 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:10
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        Körfez nasıl kurtulur?
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        Önceki gün, İzmir Körfezi’nin nasıl bu hale geldiğine dair Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız’ın tespitlerini paylaşmıştık. Tabii bu saatten sonra önemli olan körfezin nasıl kurtulacağı? Dursun Yıldız, körfez için yapılması gerekenleri de anlattı:

        * Çok başlı ve çok parçalı su yönetimi ile koordinasyon eksikliği sorunların artmasına neden oluyor. Bu durum çözümleri de zorlaştırıyor.

        * Çözümün adresi kirliliği kaynağında önlemek ve yönetmek.

        * Ülkemizin birçok nehir, göl, iç deniz ve körfezinde oluşan su kirliliği, atık su yönetimindeki planlama, uygulama ve denetim zafiyetinin yanı sıra suyun havza ölçeğinde entegre bir anlayışla yönetilememesi sorunu olarak ortaya çıkmakta.

        * Uzmanların açıklamaları İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin büyük oranda evsel ve endüstriyel katı ve sıvı atıkların körfeze karışmasından oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra atık su arıtma tesislerinin kapasite yetersizliği ve ayrık yağmur suyu sisteminin tamamlanmamış olması gibi nedenler de kirliğinin nedenleri arasında.

        *Burada çözüm için öncelikle kirlilik kaynaklarından gelen yükler azaltılmalı ve körfezdeki mevcut kirliliğin temizlenmesine yönelik çalışmalar yapılmalı. Birinci önlem için kirliliği kaynağında önlemeye çalışmak konusundaki tedbirlerin yeniden ele alınmasında büyük fayda var. Körfeze karışan suların kirlilik yükünde son 10 yıldır gerçekleşen artışın durdurulabilmesi için daha farklı bir irade gerekli gibi görünüyor.

        * Körfezden alınacak olan yeni numuneler kirliliğin kaynağında önlemeye yönelik tedbirlerin ne kadar uygulanabildiğinin açık göstergesi olacak. Bu nedenle de etkili bir su ve çevre yönetimi körfeze yönelik tedbirlerin en temel adımını oluşturacak.

        Birçok sebep bir arada!
        Birçok sebep bir arada!

        Fotoğraflar: DHA

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