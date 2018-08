AA'nın haberine göre, Marmara Bölgesi'ndeki 71 dalış merkezinin 3'ünü barındıran İzmit Körfezi, İstanbul'a yarım saatlik mesafede farklı deneyim yaşamak isteyen dalış tutkunlarına fırsat sunuyor. Akdeniz ve Ege'nin mavi suları gibi olmasa da genellikle yeşil renkteki körfez, her santimetrekaresinde hareketli yaşantısı, makro ölçekte canlılığıyla sualtı fotoğrafçılarına eşsiz çalışma alanı sağlıyor.İstanbul'a en yakın lokasyonda kentin kuzey aksında, Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'na kolay ulaşım imkanı bulunan Körfez ilçesi Hereke Şirinyalı Mahallesi'nde TSSF'ye bağlı Vatoz Dalış Merkezi de gece, gündüz dalışları, teknik dalış, kapalı devre ve sportif dalışlarla su altı meraklılarına her dalışta ayrı keşif imkanı tanıyor.

Adını derinliklerindeki ve hemen her dalışta dalıcıları karşılayan vatoz balıklarından alan merkezin eğitmeni Ekrem Birol, aslında mimar olduğunu ancak meslek yorgunluğu, şehir hayatından uzaklaşmak isteğiyle çocukluğunun geçtiği, evi butik dalış merkezine dönüştürdüğünü anlattı. "Kolay ulaşım imkanı en büyük özelliğimiz." diyen Birol, özellikle günübirlik dalış yapma imkanıyla iş çıkışında bile Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere civar illerden dalış tutkunlarının uğradığı merkez olduklarını kaydetti.

Birol, çeşitli sebeplerden dolayı İstanbul'dan çıkamayan, güney sahillerine gidemeyen dalış tutkunlarına önemli fırsatlar sunduklarını dile getirerek, "En büyük özelliğimiz, evimiz ve dalış merkezimiz bir arada. Bu sayede 7/24 ve 12 ay hizmet veriyoruz. Gece dalışları, gündüz dalışları, teknik dalış, kapalı devre, sportif dalışlar ve her seviyede eğitim veriyoruz, deneme dalışları yaptırıyoruz. Burada sular yeşil, güney gibi mavi değil ancak canlılık makro düzeyde çok iyidir. Sualtı fotoğrafçılarının yarışmalar öncesi antrenman yaptıkları, sıkça çalışma yaptıkları en uğrak yerlerden birisidir." diye konuştu.

Yaklaşan Kurban Bayramı'nda da dalış tutkunlarını beklediklerini dile getiren Birol, "Bayramda tatile ya da uzakta dalış noktasına Fethiye, Bodrum, Antalya, Kaş'a gidemeyenler için burada çok rahat ister günübirlik ister yatılı istedikleri sayıda, gece gündüz dalış fırsatı sunuyoruz. Bayramda kaçırılmaması gereken bir fırsat, ilk gün kurbandır ama 2, 3 ve 4. günler dalıcıları bekliyoruz." diye çağrıda bulundu.

İzmit Körfezi'nin makro canlılığı körfezin, balıkların yavrulama yeri olduğunu, her koyun özelliğine göre farklı balık türleri barındırdığını vurgulayan Birol, makro canlılık sayesinde her santimetrekarede hareketli bir şeyler görmenin mümkün olduğuna değindi.Birol, körfezin 6-7 çeşit denizyıldızına, çok çeşitli yengeç, kırlangıç, kalkan, karides, jumbo karides, dragonya, horozbina ve saymakla bitiremeyeceği türe ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Bunların içinde en yaygın olanı, merkezimize adını veren vatoz balıkları. Vatoz balığının bolluğundan dolayı merkezimizin adını vatoz koyduk, 12 ay boyunca her dalışta görürüz." dedi.

Birol, İzmit Körfezi'ni bilmeyenlerde suyun kirli olduğuna ilişkin yanlış bir algı olduğuna değinerek, şunları kaydetti:"Kapalı deniz olduğu için ilk 8 metre görüş kısıtlı ama 10-12 metreden sonra çok net bir görüşe sahip. Burayı bilmeyen dalıcılarda 'Körfez, su kirli.' algısı var ama böyle bir durum yok. Körfez, sürekli denetim altında, bir damla atık suyun körfeze akıtılmasına müsaade edilmiyor. Karamürsel'de mavi bayraklı plajımız bile var. Sanayi dalgıçlığı da yapmamızdan dolayı, körfez civarındaki sanayinin çok sıkı denetim altında olduğunu yakınen biliyor, gözlemliyoruz. Körfezin suyu temiz."

Dalış tekneleriyle körfezin her noktasında dalış yapma imkanı sunduklarını bildiren Birol, Değirmendere, Gölcük, deprem batıkları, Karamürsel'de vapur batığı ya da kayalıklara kadar çok güzel dalış noktaları yer aldığını söyledi.Ekrem Birol, çoğu merkezde bulunmayan eğitim havuzu da olan merkezlerinde, kapalı devre sistemle dalış imkanı sunabildiklerini, sualtı motosikleti diyebilecekleri skooter ile dalış yaptırabildiklerini, il dışından gelenler için misafirhaneleri bulunduğunu, teknik servis ve malzeme temini sağlayabildiklerini sözlerine ekledi.

2017'DE KEŞFEDİLMİŞTİ! TEKRAR DALDILAR