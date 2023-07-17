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Şu ana kadar 200 kilometrekarelik alan taranırken, 80 personelin katıldığı çalışmalar 31'inci güne girdi. Hava sıcaklığının artması ile ekipler, saat 04.00'ten itibaren 2 koldan çalışıyor. Berzeg'in evinden başlayıp, 40 kilometrekarelik alanı tekrar tarayan ekipler, Gönen Çayı'nın denize döküldüğü 5 kilometrelik dere yatağı ile 3 kilometrelik ormanda detaylı arama yaptı. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalara rağmen, herhangi bir sonuç elde edilemedi.