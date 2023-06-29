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Korhan Berzeg'i aramalarda 13´üncü gün! Yırtıcı kuşlar takibe alındı

Dünya Bankası'ndan emekli olan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de hocalığını yapan ekonomist Korhan Berzeg'den 13 gündür haber alınamıyor. Ekipler fiziki arama alanını genişletirken, Berzeg´e ulaşmak için teknik arama da başlatıldı.

Korhan Berzeg'i aramalarda 13´üncü gün! Yırtıcı kuşlar takibe alındı
DHA

Amerika Birleşik Devletleri´nde (ABD) Dünya Bankası'nda çalıştıktan sonra emekli olan ve tatil için geldiği Balıkesir´in Gönen ilçesinde 13 gün önce köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg´i (83) arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı. Ekipler fiziki arama alanını genişletirken, Berzeg´e ulaşmak için teknik arama da başlatıldı. Berzeg´in kaybolduğu iddia edilen bölgenin yol güzergahında araçların plakaları ile yakınlarının telefon görüşmeleri mercek altına alındı. Yırtıcı kuşları da takip eden ekipler, bir koyun ve karga leşiyle karşılaştı.

ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada´da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında, tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, AFAD, AKUT ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK), STK'lar ve köylüler ile çevre illerden gelen sivil arama kurtarma ekipleri ve Bursa´daki dağcı grupları da katıldı.

Ankara tarafından özel olarak görevlendirilen, Bursa İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin de katıldığı çalışmalara, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri de istihbari destek veriyor.

YIRTICI KUŞLAR DA TAKİP EDİLİYOR

Havadan dron ile de destek verilen arama çalışmaları, 13´üncü günde de devam ediyor. Ekipler, Gönen ilçesinin yüksek rakımlı yerlerindeki mahallelerden başlayarak, Korhan Berzeg´in evinin bulunduğu Armutlu Mahallesi´ne doğru çalışmalarını sürdürüyor. Armutlu Mahallesi´nin çevresinde bulunan 4 mahallede de arama yapıldı.

Ormanda ve ovada çalışmalarını sürdüren ekipler, aynı zamanda yırtıcı kuşları da takip ediyor. Üzerinde yırtıcı kuşların yoğunlaştığı tespit edilen bölgeye ulaşan ekipler, bir koyun ve karga leşiyle karşılaştı. Arama alanı genişletilirken, Berzeg ile doberman cinsi köpeği Tina´nın izine hala ulaşılamadı.

ARAÇ PLAKALARI VE TELEFON GÖRÜŞMELERİ TAKİBE ALINDI

Korhan Berzeg´in kaybolduğu iddia edilen bölgenin 3-4 kez tarandığını söyleyen Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, "Hedef olmadığı için, kaybolduğu iddia edilen bölge birçok kez tarandı. Özel ekipler saha araştırması yaptı, ailenin ve çevredeki herkesin ifadesine başvurdu. Armutlu Mahallesi ve çevre mahallelerin sakinleriyle görüşüldü. Ancak şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

Geniş çaplı araştırma yapıyoruz. Fiziki arama sürerken, teknik arama boyutuna da geçtik. Her yerde mobese kamerası olmadığı için, bölgeden geçen araçların plakaları tek tek inceleniyor. Şüpheli bir araç var mı, buna bakılıyor. Ayrıca yakınlarının ve çevredeki kişilerin de telefon görüşmeleri kontrol ediliyor. Şüpheli bir görüşme olup olmadığı araştırılıyor. Bu da zaman alıcı bir işlem" dedi.

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