Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen mutfak tüpü yüklü bir kamyonet, Ocaklı Mahallesi otoban gişeleri çıkışında refüje çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hemen Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

AA'da yer alan habere göre kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yola saçılan tüplere köpük sıkarak önlem aldı. Büyük bir facia ucuz atlatılırken, tek taraflı ulaşıma kapatılan yol, kamyonet ve tüplerin kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.