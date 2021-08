4. KANIMA GİR (2010)

(Let Me In)



John Ajvide Lindqvist’in kendi romanından sinemaya uyarladığı, Tomas Alfredson’un yönettiği 2008 tarihli İsveç yapımı “Gir Kanıma” (Lat den ratte komma in) çok iyi bir filmdi. Amerikalı yönetmen Matt Reeves’in ABD’ye uyarladığı filmin başarısının sırrı, orijinal filme ve romanın dünyasına duyduğu hayranlıkta gizli. Reeves, ilk filmin hüznünü, duygusunu ve atmosferini başka bir düzlemde adeta yeniden yaratıyor. Alıştığımız vampirlere pek benzemeyen Abby’de Chloe Grace Moretz çok iyi.