Korkunç iddia! Çevreci ressamın evi kundakladı 0:00 / 0:00

DHA

Karadeniz Bölgesi'nde çevre sorunlarına çizdiği tablolarla dikkat çeken ressam Gökçe Erhan'ın, tek yaşadığı, Gökçesu Mahallesi'ndeki 2 katlı ve yöresel mimarili evinde, cumartesi akşamı belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, alevlerin kısa sürede sardığı evden son anda çıkan Erhan´ın ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi, Erhan´ın tabloları da küle döndü.

'KUNDAKLAMA' ŞÜPHESİ

Ressam Gökçe Erhan, deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklaması için çağrıda bulundu. Erhan´ın basın açıklamasına saatler kala evinin yanması üzerine jandarma ekipleri, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili `kundaklama´ şüphesiyle inceleme başlattı. Erhan, yangın öncesi evinin arka tarafında ses duyduğunu belirtti.

BASIN AÇIKLAMASI İPTAL EDİLMEDİ

Ressam Gökçe Erhan, evi yanmasına rağmen deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerinin kurulmasına karşı düzenlenen basın açıklamasına katıldı. Çamburnu Doğa Kültür Sanat Derneği, Sürmene Yeniçam Balıkçı Kooperatifi üyeleri ve bölge halkının katıldığı açıklamada konuşan Erhan, "Bu projeler, geçimini balıkçılıkla sağlayan aileleri son derece olumsuz etkileyecektir. Kültür balığı tesisi için düşünülen bölge, görüntü kirliği yaratacak ve genel estetiği bozarak yerel turizmi etkileyecektir. Kafeslerde kullanılacak yemler, doğal ortamdaki deniz balıklarının besin zincirinin bozulmasına neden olacaktır. Denizlerde yakalanan küçük balıklar, çiftliklerde yem olarak kullanılacağı için küçük deniz balıkları soyları tükenmekte olacak ve hamsi kültürü tehdit altına girecek. Bu projeye kesinlikle karşıyız. Çamburnu´na kimse kafes saplayamaz" diye konuştu.

'DENİZİ KAYBETTİĞİMİZDE GERİ DÖNDÜRÜLEMEZ'

Evinin yandığını hatırlatan Erhan, "Biz atalarımızdan kalan aile evimizi kaybetmiş olsak da bu geri getirilebilir bir şey. Ben bir ressam olarak oradaki her ayrıntıyı aynı şekilde resmedebilirim. Yanan evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez" dedi. Gökçe Erhan, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

ÇÖPLÜKTE SERGİ AÇMIŞTI

Ressam Gökçe Erhan, Sürmene ilçesi Çamburnu mevkisinde çöp depolama yönteminin çevreye verdiği zararlara dikkat çekmek amacıyla daha önce çöplük alanda yağlı boya resim sergisi açıp, "Çöpler depolanarak değil geri dönüşümle kazanılmalı" diyerek tepkisini dile getirmişti.