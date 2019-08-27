Lüleburgaz'da 300 köpeğin kaybolduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Hayvanseverlerden büyük tepki gelirken, köpeklerin kaybolduğu alanda köpeklerle bağlantısı olduğu düşünülen ve Lüleburgaz Belediyesi'ne ait olmayan şırınga ve uyuşturucu iğneler bulundu.

Korkunç iddiaya ilişkin olay, geçtiğimiz hafta sonu meydana geldi. İHA'nın haberine göre, hayvanları kısırlaştırmak için kullandıkları şırıngaları toplamak için TOKİ bölgesindeki eski Lüleburgaz çöplüğüne giden görevliler, alanda belediye envanterinde bulunmayan ve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kullanıldığı düşünülen boş uyuşturucu iğne ve şırıngalar buldu.

'TEDAVİ EDİLEN 300'E YAKIN KÖPEK KAYBOLDU'

Bulunan iğne ve şırıngaları kimin kullandığı yönünde belediye ekiplerinden geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Lüleburgaz Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birim Sorumlusu Anıl Ergin, "Elimizde somut kanıtlar da var. Belediye envanterinde bulunmayan uyuşturucu iğneler, şırıngalar TOKİ bölgesi çevresinde ve eski çöplük alanda bizim arkadaşlarımız tarafından bulundu. Kısırlaştırıp, tedavi edip TOKİ bölgesine bıraktığımız 300'e yakın köpek kayboldu" dedi.

'BELEDİYENİN KULLANMADIĞI ŞIRINGAYA RASTLANDI'

Ergin, Lüleburgaz Belediyesi'nin köpekleri kısırlaştırıp tedavi etmek amacıyla uyuşturucu iğne kullandığını ancak alanda buldukları iğnelerin belediye envanterinde bulunmayan iğneler olduğunu söyleyerek, "Lüleburgaz Belediyesi personelinin rutin tedavi ve kısırlaştırma çalışmalarında hayvanlara yönelik kullandığımız uyuşturucu iğneler var. Bu iğneler tekrar kullanılabilen küçük iğneler. Ancak görevli personel attıkları iğneyi almaya gittiklerinde bize ait olmayan, belediyenin kullanmadığı şırıngaya rastladı. Yapısı bizimkilerden farklı. Bunu tespit edip bana söylediler. Orada birilerinin köpeklere müdahalede bulunduğu, alıp götürdüğü noktasında somut kanıtlara ulaşmış olduk" ifadelerini kullandı.

İĞNELERLE İLGİLİ ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Ergin, köpeklerin kaybolmasıyla bağlantılı olduğunu düşündükleri iğneleri kimin kullandığını araştırdıklarını söyleyerek, benzer biri durumla karşılaşıldığında belediyenin 0288 4445539 numaralı çağrı merkezinin aranarak ihbarda bulunulmasını istedi.

BELEDİYE: PAYLAŞIMLAR PLANLI VE KASITLI

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada ise, ilçede sokak hayvanları için örnek çalışmalar yapıldığı belirtildi. Son 5 ayda veterinerlik birimince 468 kısırlaştırılma ile 877 sokak hayvanının tedavisinin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Veterinerlik birimi tarafından yapılan denetimlerde TOKİ bölgesinde ve eski çöplük alanında belediyemiz envanterine kayıtlı olmayan şırıngalar ve uyuşturucu iğneler tespit edilmiştir. Bununla birlikte çeşitli sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak Lüleburgaz'ı ve Lüleburgaz Belediyesini karalamaya yönelik gerçeği yansıtmayan paylaşımların yapılması bu durumun bazı kişiler tarafından planlı ve kasıtlı şekilde yapıldığını açıkça ortaya koymaktadır."