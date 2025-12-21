Korkunç kaza! 3 can kaybı!

Giresun'un Tirebolu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre Tirebolu'dan Doğankent istikametine seyir halinde olan Şerif K. (71) idaresindeki TIR ile karşı yönden gelen Galip Demiral (35) yönetimindeki otomobil Kovancık Köyü mevkiinde çarpıştı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada, otomobil sürücüsü Galip Demiral ile araçta yolcu olarak bulunan ablası Gülcan Demiral (52) ve Dilara Elmas Yılmaz (29) olay yerinde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Şerif K. ise kazada hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, TIR sürücüsü Şerif K. gözaltına alındı. Kazaya ilişkin adli soruşturmanın jandarma ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.