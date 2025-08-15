Habertürk
        Korkunç kaza! 3 can kaybı var!

        Korkunç kaza! 3 can kaybı var!

        Erzincan'da iki otomobil çarpıştığı korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 14:36 Güncelleme: 15.08.2025 - 14:36
        Korkunç kaza! 3 can kaybı var!
        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisinde, sürücüleri belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KARAYOLU TEK YÖNLÜ ULAŞIMA KAPATILDI

        İlk belirlemelere göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kara yolunun tek yönlü ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

