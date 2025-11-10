Habertürk
Habertürk
        Korkunç kaza kamerada! | Son dakika haberleri

        Korkunç kaza kamerada!

        Mersin'de motosiklet grubuyla konvoy halinde geziden dönerken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hikmet Gürarslan hayatını kaybetti. Bir kişinin de ağır yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 17:52 Güncelleme: 10.11.2025 - 17:52
        Korkunç kaza kamerada!
        Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet grubuyla konvoy halinde geziden dönerken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hikmet Gürarslan (53) hayatını kaybetti, beraberindeki Tolga Cugun (27) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Hikmet Gürarslan
        Hikmet Gürarslan

        DHA'nın haberine göre kaza, dün D-750 kara yolu Sağlıklı mevkisinde meydana geldi.

        Tarsus gezisinden Hatay'ın İskenderun ilçesine dönen Asi Hayat Motosiklet Grubu konvoyundaki Hikmet Gürarslan yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen E.T.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        Tolga Cugun
        Tolga Cugun

        Gürarslan ile arkasındaki Tolga Cugun yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 2 çocuk babası Hikmet Gürarslan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralanan Cugun ise ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, motosiklet kameralarına ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. E.T. gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
