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HaberlerGündem3. SayfaKorkunç olay! Kardeşine kızıp annesini dövdü - Haberler
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Trabzon'da korkunç olay: Kardeşine kızıp annesini dövdü!

Trabzon’da gece yarısı annesi ve kız kardeşinin yaşadığı eve giden E.D. tartıştığı annesini dövdü. Şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan E.D.'nin 6 aydan 1.5 yıla kadar hapsi istendi

Korkunç olay! Kardeşine kızıp annesini dövdü - Haberler
HABERTURK.COM

Zonguldak’ta yaşayan E.D., kız kardeşi A.D.’nin kendi rızası dışında nişanlandığını öğrenince soluğu Trabzon’da aldı. Gece yarısı Yenicuma Mahallesi'nde annesi ve kız kardeşini yaşadığı eve giden E.D., kapıyı açan annesine vurmaya başladı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, eline geçirdiği süpürge ile annesini döven E.D. olay yerinden kaçtı. Anne H.D. polisi arayıp yardım istedi. Oğlundan şikayetçi olan anne, “Evde tek başıma bulunduğum sırada kapı çaldı. Kapıyı açar açmaz hiçbir şey söylemeden oğlum beni süpürge ile dövmeye başladı. Daha sonra evden çıkıp gitti” dedi.

"KIZ KARDEŞİM SANIP DÖVDÜM"

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Taksim Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan E.D. yaşananları anlattı. Kız kardeşinin kendi rızası olmadan nişanlandığını öğrenince sinirlendiğini belirten E.D. Trabzon’a geldiğini ve kapıyı açanın kız kardeşi olduğunu zannederek süpürge ile dövdüğünü söyledi. E.D. psikolojik sıkıntıları olduğun belirtmesi üzerine KTÜ’den rapor istendi. Raporda E.D.’nin akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi.

SAVCI SÜPÜRGEYİ SİLAH OLARAK KABUL ETTİ

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcı, E.D.’nin annesini dövdüğü süpürgeyi silah olarak kabul etti. Savcı E.D. hakkında üst soya karşı silahla kasten yaralama suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis istedi. İddianame mahkemeye gönderildi.

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