Bahçede oyun oynuyordu! Sonrası dehşet!

Aydın'ın Çine ilçesinde, dün akşam saat 19.30 sıralarında kırsal Mutaflar Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Hayriye ve Adnan Oktay çiftinin oğlu 8 yaşındaki Alperen, evlerinin bahçesinde oyun oynarken, bacağından yılan ısırdı.
HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'da yer alan habere göre acı içinde bağırarak yardım isteyen çocuğun yardımına ailesi yetişti. Alperen, olay yerine çağrılan ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Alperen, burada yapılan tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Alperen´in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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