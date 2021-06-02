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HaberlerGündem3. SayfaYILAN DEHŞETİ! Son dakika: Bahçede oyun oynuyordu, bir anda saldırdı
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Bahçede oyun oynuyordu! Sonrası dehşet!

Aydın'ın Çine İlçesinde, evlerinin bahçesinde oyun oynayan 8 yaşındaki Alperen Oktay´ı bacağından yılan ısırdı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı

YILAN DEHŞETİ! Son dakika: Bahçede oyun oynuyordu, bir anda saldırdı
Bahçede oyun oynuyordu! Sonrası dehşet!
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DHA

Aydın'ın Çine ilçesinde, dün akşam saat 19.30 sıralarında kırsal Mutaflar Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Hayriye ve Adnan Oktay çiftinin oğlu 8 yaşındaki Alperen, evlerinin bahçesinde oyun oynarken, bacağından yılan ısırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre acı içinde bağırarak yardım isteyen çocuğun yardımına ailesi yetişti. Alperen, olay yerine çağrılan ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Alperen, burada yapılan tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Alperen´in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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