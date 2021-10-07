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Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç şüphe! Erkek arkadaşının silahıyla vuruldu - Haberler
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Şanlıurfa'da erkek arkadaşının silahıyla vurulan kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da korkunç bir olay meydana geldi. Kentte, erkek arkadaşının silahıyla vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi

Korkunç şüphe! Erkek arkadaşının silahıyla vuruldu - Haberler
Korkunç şüphe! Erkek arkadaşının silahıyla vuruldu
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AA

İddiaya göre, merkez Karaköprü ilçesinde Ş.G. ve kız arkadaşı Hasret Tutal (33), bulundukları otomobilin içinde tartışmaya başladı.

AA'da yer alan habere göre, tartışma sırasında Ş.G'nin elindeki silahın ateş alması sonucu Tutal vuruldu. Ağır yaralanan Tutal, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayı polis ve sağlık ekiplerine haber veren Ş.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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