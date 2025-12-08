Korkunç videoya canlı yayında cevap verdi

Geçtiğimiz hafta İpek’in hayat arkadaşı İrfan’ın, İpek hakkında sevgilisi Gülay’a söylediği sözler deprem etkisi yaratmıştı. Hayatını kaybeden genç kız için sarf ettiği ağza alınmayacak sözlerin ardından stüdyo karışmış, Türkiye’de büyük yankı uyandırmıştı. Hayat arkadaşı İrfan bugün canlı yayına bağlanarak aileyle yüzleşti.

“O VİDEOYU ÇEKMEMİ BABASI İSTEDİ”

Hayat arkadaşı İrfan, canlı yayına bağlanarak o videoyu çekmesini İpek’in babası Kemal’in istediğini söyleyerek herkesi şaşırttı.

Bunun üzerine Kemal ve İrfan arasında bir gerginlik yaşandı. İrfan, ele alınan olayda tanık olarak gözüktüğünü belirterek İpek’i kendisinin öldürmediğini ifade etti. Ancak İrfan, güvenlik kamerasındaki şüpheli hareketlerine henüz bir açıklama getirebilmiş değil.

İpek’i o gece neden kovaladı?

İpek ile o gece 20 dakika boyunca arabada ne

yaşandı?

İpek’i zorla mı tuttu?