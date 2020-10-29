AA

Imperial College London tarafından yürütülen ve REACT-2 adı verilen çalışma kapsamında İngiltere'de rastgele seçilen 350 binden fazla kişiye antikor testi yapıldı.

AA'nın BBC kaynaklı haberine göre, sonuçlar, haziran ile eylül ayları arasında Covid-19'a yakalanan kişilerde antikor düzeyinin yüzde 26 azaldığını gösterdi.

Çalışmada, haziran ayı sonu ile temmuz ayı başında her 1000 kişiden yaklaşık 60'ında antikorlara rastlanırken bu sayı eylül ayında her 1000 kişide 44'e geriledi.

Bu, yaz ve sonbahar arasında Covid-19'a karşı antikor taşıyan kişi sayısının dörtte birden fazla oranda azaldığı anlamına geliyor.

Çalışmanın sonuçları, Covid-19'u atlatan 65 yaş üzeri kişiler ile semptom göstermeyenlerin antikor düzeylerinde daha büyük düşüşler olduğunu ortaya koydu.

Diğer yandan, sağlık çalışanları arasında antikor taşıyanların sayısının nispeten fazla olmasının, bu kişilerin sık sık virüse yakalanmasıyla bağlantılı olabileceği ifade edildi.