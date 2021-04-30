Korona bir aileyi daha yok etti! 0:00 / 0:00

İHA

Kentte yaşayan Ziya Işık, eşi Emiş Işık ve kızları Zeycan ile Songül Işık koronavirüse yakalandı. Sağlık durumları kötüleşen 4 kişi tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Songül Işık

İHA'nın haberine göre, hafta başında Zeycan ve Songül Işık hayatını kaybetti. Ailenin acısı henüz taze iken iki kız kardeşten 3 gün sonra anne Emiş Işık koronavirüse yenildi.

Hayatını kaybeden Zeycan Işık

Son olarak dün de baba Ziya Işık koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybeden anne, baba ve iki kız kardeş Osmaniye’de toprağa verildi.

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