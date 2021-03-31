İkinci kez basıldı! Korona pavyon! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürerken polisler, ihbar üzerine daha önce baskın yapılan bir işletmeye geldi.

LOKANTA RUHSATIYLA PAVYON İŞLETİYOR

DHA'da yer alan habere göre ekipler, 10 gün önce lokanta ruhsatıyla pavyon olarak çalıştırıldığı için cezai işlem uyguladıkları işyerinde yine aynı manzara ile karşılaştı.

MÜZİK EŞLİĞİNDE YEMEK VE SOHBET

İçeride yine birçok kişinin müzik eşliğinde oturduğu görüldü.

PENCERELERİ PERDELERLE KAPATMIŞ

Ayrıca işletmenin tekrar yakalanmamak için pencerelerin perdelerle kapatıldığı tespit edildi.

26 KİŞİYE 90 BİR TL PARA CEZASI

İçeride bulunan 26 kişiye, 3 bin 460 liradan toplam 89 bin 960 lira para cezası kesildi.

İş yeri sahibi ve 10 kadın işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.