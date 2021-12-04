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Haberler Sağlık Korona vaka sayısı 4 Aralık açıklandı mı? İşte güncel veriler
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Korona vaka sayısı 3 Aralık verileri açıklandı! Gözler 4 Aralık korona vaka sayısı

Korona vaka sayısı 4 Aralık verileri her gün olduğu gibi bugün de akşam saatlerinde açıklanacak. Dünyada Omicron varyantı alarmı tüm dünyada tedirginliğe neden olurken dün ki veriler açıklandı. Peki, dün ki 3 Aralık korona vaka sayıları kaç oldu? İşte güncel veriler...

Korona vaka sayısı 4 Aralık açıklandı mı? İşte güncel veriler

Korona vaka ve vefat sayıları son günlerde dünyayı alarma geçiren Nu varyantı nedeniyle dikkatle inceleniyor. Henüz Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Aralık korona verileri açıklanmadı. Ancak dün ki veriler aksam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, korona vaka vefat sayısı kaç oldu? Merak edenler için güncel 3 Aralık korona vaka sayısı verilerini haberimizde derledik. Korona vaka sayısı 4 Aralık Cumartesi korona verileri ise akşam saatlerinde yayınlandığında sizlerle paylaşacağız.

3 ARALIK KORONA VERİLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 495 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 495 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 193 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,78 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 788 bin 673 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur." ifadesini kullandı.

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