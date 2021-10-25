24 Ekim korona vaka sayıları son birkaç gündür olduğu gibi bugün de 30 binin altında kaydedildi. Korona vaka sayısı 25 Ekim verileri ise akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Merak edenler için dün akşam açıklanan güncel korona vaka ve vefat sayılarını haberimizde derledik. İşte güncel veriler...

KORONA 25 EKİM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 25 Ekim Pazartesi günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

24 EKİM KORONA VAKA SAYILARI

En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 338 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 403 oldu.

18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,49, birinci dozda 88,87 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 255 bin 712'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 90 bin 575 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24 bin 792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun." ifadesini kullandı.