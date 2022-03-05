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Haberler Sağlık Koronadan 9 ferdini kaybeden aileden kötü haber! 1 kişi daha...
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Koronavirüsten 9 ferdini kaybeden ailede 1 kişi daha pozitif çıktı

Rize'nin Güneysu ilçesinde, koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesinin bir üyesi daha Covid-19’a yakalandı. Evde tedavisine devam edilen hasta, test sonucunun negatife dönmesi halinde aileden tespit edilen diğer riskli bireylerle genetik taramaya tabi tutulacak

Koronadan 9 ferdini kaybeden aileden kötü haber! 1 kişi daha...
Koronadan 9 ferdini kaybeden aileden kötü haber! 1 kişi daha...
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DHA

İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020'de önce Burak, 1 hafta sonra da babası Muhammet Genç hayatını kaybetti.

Aileden Bünyamin Genç (41) 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık’ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta yaşamını yitirdi.

Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık'ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat 2021'de hayatını kaybetti. En son Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da hayatını kaybetti. Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları belirtildi. Diğerlerinin ise Muhammet Genç’in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç’in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu öğrenildi.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

6 ayda 8 ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısına cevap verildi. Geçen yıl Haziran ayında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ailenin 25 üyesi aşılandı.

Aşıların ardından yaklaşık 10 aydır Genç ailesinden kimse virüse yakalanmadı ancak ailenin koronavirüs kabusu yeniden ortaya çıktı. Babasını, ağabeyini, 2 halasını ve 4 kuzenini kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya da 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi'nde entübe edildi. Sağlık durumu ağırlaşan Şenay Genç Yalçınkaya da 20 Şubat’ta hayatını kaybetti.

Koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesinin genlerinin araştırılması çağrıları üzerine devreye giren Sağlık Bakanlığı, genetik araştırma başlattı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenol Çitli ve ekibi, genetik tarama testi için temasa geçilen aile fertleri ile görüştü.

14 RİSKLİ BİREY TESPİT EDİLDİ

Araştırmalarda, ailede çeşitli kronik rahatsızlıkları olan, bazı semptomlar görülen 14 'riskli birey' tespit edildi. Takibe alınan kişilerden çeşitli numunelerin laboratuvarda incelenmesiyle yapılacak genetik analiz sonucu koronavirüs ölümlerine yol açan etkenler araştırılmaya başlandı.

GENÇ AİLESİNDE 1 KİŞİ DAHA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Genetik analiz sonuçlarını bekleyen Genç ailesinde 1 kişi daha koronavirüse yakalandı. Bazı semptomların görülmesi üzerine yapılan testi pozitif çıkan ve ismi açıklanmayan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine evde devam edildiği öğrenildi.

Bu kişinin de test sonucunun negatife dönmesi halinde aileden tespit edilen diğer riskli bireylerle genetik taramaya tabi tutulacağı öğrenildi.

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