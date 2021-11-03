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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
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HABERTURK.COM

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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