Korona C ve D vitaminine ilgiyi artırdı 0:00 / 0:00

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Bu dönemde Covid-19'a karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için gıda takviyelerine talepler arttı. Peki buna göre insanlar virüsten korunmak için en çok neleri tercih ediyor? Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Başkanı Samet Serttaş, pandemi döneminde en büyük talebi C ve D vitamininin gördüğünü belirterek, çinko ve beta glukan içeren gıda takviyelerinde de ortalama yüzde 50’nin üzerinde bir büyüme olduğunu söyledi.

Serttaş, "Diğer bileşenler pazarındaki en hızlı büyüme ise balık yağı/omega 3 pazarında gerçekleşti. 2020 yılının en önemli ürün kategorilerinden biri kolajen içeren gıda takviyeleri diğeri de kemik sağlığının korunmasını destekleyen ürün gruplarında oldu" dedi.

"ÜRÜNLERİN KULLANIM MİKTARINA UYULMALI"

Gıda takviyelerinin ilaç olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Serttaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ürünler yenilikçi formda sunulan gıdalardır. Nasıl ki omega 3 eklenmiş bir margarini veya D vitamini eklenmiş bir sütü veya C vitamini eklenmiş bir içeceği marketten veya diğer satış kanallarından alırken bir tavsiyeyle değil kendi kararımızla alıyorsak bu ürünü de o şekilde düşünmeliyiz. Bu ürünlerin içindeki bileşenlerin limitlerini Tarım ve Orman Bakanlığı’ndaki uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet belirliyor. Türkiye'deki limitler, AB ve ABD limitleriyle kıyaslandığında zaten son derece temkinli limitler. Ancak her şeyin fazlası zarar olduğu gibi gıda takviyelerinin de üzerinde belirtilen miktar dışında tüketimini önermeyiz. Gıda takviyeleri sağlıklı kişilerin sağlıklı hallerinin korunmasına destek olmak için planlanmış ürünlerdir bu yüzden bir hastalığı olan kullanıcılar beslenme planlarında bir hekime başvurmalıdır."

NEDEN GIDA TAKVİYESİ KULLANILMALI?

"Yanlış ve yetersiz beslenme ya da bireylerin sağlıklı olabilmesi için gerekli vitamin, mineral gibi bileşenlerin artık gıdalardan yeterli şekilde sağlanamaması, pandeminin de etkisiyle gıda takviyelerine talebi artırdı" diyen Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Başkanı Samet Serttaş, "Gıda takviyeleri içeriğindeki doğal besinler sayesinde vitamin ve mineral ihtiyacını yeterli oranda karşıladığı gibi bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, özellikle antioksidan özelliğe sahip olan ürünler stres, çevresel faktörler ve kötü beslenmeye bağlı olarak vücuda giren zararlı toksinlerin atılması konusunda uyku, aktif yaşam gibi olumlu etki sağlayabiliyor. Yeterli ve dengeli beslenemeyenler, vejetaryen ve vegan beslenenler, demir eksikliği anemisi olanlar, menopoz sonrası kemik kaybı olanlar, özellikle anneleri vegan veya vejetaryen olan bebek ve çocuklar, uzun süreli antibiyotik vb. ilaçlar kullananlar, diyaliz tedavisi görenler, alerji nedeniyle bazı besinleri tüketemeyenler, güneş ışığından yeterince yararlanamayanlar, B12 vitamini yaş ilerledikçe azaldığı için ihtiyacı olduğu tespit edilen 50 yaş üstü kişiler uzmanlara danışarak gıda takviyesi ile beslenmelerini destekleyebilirler" şeklinde konuştu.

BİLİNÇLİ BİR TÜKETİCİ OLMAK İÇİN İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bilinçli bir tüketici olmak için öncelikle kulaktan dolma bilgiler veya bu ürün gruplarıyla ilgili bilimsel veri sunmadan korkutan açıklamalara karşı uyanık olmak gerektiğini söyleyen Serttaş, şu önerilerde bulundu: "Gıda takviyelerinin tüm dünyada olduğu gibi çoklu satış kanallarından yasal olarak satılabileceğini, yani eczane, doğrudan satıcı, online satış kanalları, süpermarket ve benzeri kanallardan temin edilebilen ürünlerin paketli ve Tarım ve Orman Bakanlığı onay numarası olmasına dikkat etmeli ve etiket üzerinde önerilen kullanım şekline sadık kalmalı, tüm yediğimiz gıdaların ve gıda takviyelerinin aşırı tüketiminden kaçınmalı ve son olarak sadece beslenme değil aynı zamanda hareketli yaşam, stres kontrolü ve uyku düzenimize de çok dikkat ederek ancak bu şekilde sağlıklı kalabileceğimizi aklımızdan çıkarmamalıyız. Unutmamalıyız ki hiç bir gıda veya besin mucizevi değildir, hastalık halinde tedavi etmez. Sağlıklıyken sağlığımızı korumaya odaklanmalıyız."